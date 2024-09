Real Madrid sofre gol nos acréscimos e cede o empate ao Atlético de Madrid

O Real Madrid viu escapar nos acréscimos a vitória clássico contra o Atlético de Madrid. Neste domingo, o time meregue tinha a desvantagem de jogar fora de casa (no Civitas Metropolitano), chegou a abrir o placar, mas cedeu a igualdade de 1 a 1 no fim em duelo pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

O gol do Real Madrid foi marcado pelo brasileiro Militão. Aos 23 minutos da etapa complementar, o defensor pegou a sobra do cruzamento de Vinícius Júnior e completou para as redes.

Aos 51 minutos saiu o empate do Atlético de Madrid: Rodrigo de Paul encontrou Ángel Correa em velocidade no meio, ele passou por Courtois e empurrou para a meta dos visitantes.

Com o resultado, o Real Madrid perde a chance de encostar definitivamente na liderança do Campeonato Espanhol, com 18 pontos. O líder Barcelona, que perdeu pelo Osasuna no sábado, está com 21.

O placar acaba com uma sequência de vitórias do Real Madrid na temporada 2024/25. O time do técnico Carlo Ancelotti vinha de cinco triunfos seguidos, contando jogos por LaLiga e Champions League.

O Real Madrid volta a jogar na quarta-feira pela Liga dos Campeões contra o Lille, na França. Pelo Espanhol, entra em campo no sábado diante do Villarreal no Santiago Bernabéu.

Veja os outros resultados do dia em LaLiga:

09:00 Celta Vigo 1 x 1 Girona

11:15 Ath Bilbao 1 x 1 Sevilla

13:30 Betis 1 x 0 Espanyol.