Quenianos dominam prova de dez milhas no Espírito Santo

Os quenianos Nicolas Kiptoo Kosgei e Viola Jelagat Kosgei chegaram na frente neste domingo (29), na 33ª edição da Dez Milhas Garoto no Espírito Santo. O Brasil foi vice-campeão com Wendell Jerônimo Souza no masculino e terceiro entre as mulheres, com Kleidiane Barbosa Jardim, em uma festa do esporte.

Vencedor no masculino, Nicolas Kiptoo Kosgei marcou o segundo melhor tempo da história das Dez Milhas - o recorde é do carioca Luís Antônio dos Santos, que terminou em 45min49s, na terceira edição, em 1991. Viola manteve a hegemonia estrangeira entre as mulheres.

Os brasileiros também comemoraram. No masculino, Wendell Jerônimo Souza foi o segundo, Fabio Jesus Correia, quarto, e Altobeli Santos da Silva, campeão do ano passado, fechou o pódio em quinto. No feminino, a melhor brasileira foi Kleidiane Barbosa Jardim, que garantiu o pódio com a terceira colocação.

Uma prova muito tradicional que, ano a ano, atrai novos competidores. E 2024 apresentou crescimento de 15,5% no número de corredores em relação a 2023. O evento teve uma premiação total de R$ 220 mil (distribuída entre atletas de elite, melhores capixabas e colaboradores), além de um valor de R$ 10 mil para o melhor brasileiro e a melhor brasileira.

Resultados

Masculino:



1.- Nicolas Kiptoo Kosgei - 46min32



2.- Wendell Jerônimo Souza - 46min43



3.- Wilson Mutua Maina - 47min30



4.- Fabio Jesus Correia - 47min31



5.- Altobeli Santos da Silva - 48min22

Feminino:



1.- Viola Jelagat Kosgei - 56min08



2.- Naum Jepchirchir - 56min09



3.- Kleidiane Barbosa Jardim - 56min27



4.- Carmem Silva Reges Pereira - 56min30



5.- Jhoselyn Yesica Camargo Aliaga - 57min18