Presidente do Corinthians dispara contra a CBF: "Estão manchando o Brasileiro e a Copa do Brasil"

Augusto Melo, presidente do Corinthians, demonstrou total insatisfação com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) após a derrota por 3 a 1 para o São Paulo em Brasília. O mandatário do Timão questionou a arbitragem da liga nacional e a troca de datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O dirigente alvinegro não gostou da atuação do árbitro Rafael Rodrigo Klein no Majestoso. Na visão de Augusto, o juiz não teve critério ao longo do jogo e prejudicou o Corinthians. O Timão teve dois jogadores expulsos na partida (Fagner e André Ramalho) e passou grande parte do segundo tempo com nove em campo.

"Faz parte. Os jogadores estão chateados, mas quero parabenizá-los pela partida, pela vontade que tiveram em campo. infelizmente, às vezes a parte emocional atrapalha um pouco. A arbitragem vem prejudicando a gente há seis, sete jogos, hoje não foi diferente. Temos os vídeos que estão todos mandando. Se ele tivesse dado a falta na lateral em cima do Yuri, não teria acontecido a jogada que o André Ramalho matou. É um absurdo. É o que vem acontecendo, a CBF manchando a Copa do Brasil e agora manchando o Campeonato Brasileiro. É um absurdo o que estão tentando fazer com o Corinthians, e vamos seguir lutando contra tudo e contra todos", comentou Augusto em entrevista à TV Bandeirantes.

"Sobre o Fagner, não concordamos com o amarelo na primeira falta, temos várias outras jogadas que eles mataram e não receberam amarelo. Não falo do pênalti, pode ser justo, não vi o lance, mas o primeiro amarelo foi injusto. Uma falta de meio-campo, que não tinha perigo. E ele fazia isso sempre, invertendo falta, amarelando nossos jogadores, sem deixar o jogo seguir. Tem a parte emocional, mas o que está acontecendo é um absurdo. Já fui pessoalmente para a CBF para questionar o que vem acontecendo, falaram que melhorariam, e seguimos sendo prejudicados. Não dá mais para admitir, a coisa está muito vergonhosa", complementou o presidente.

Em relação à alteração nas datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, Augusto relatou que ligou para a CBF ao longo da sexta-feira, e não teve retorno. Segundo o presidente do Timão, em nenhum momento o clube foi consultado sobre a mudança.

"Foi a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, eles estão rasgando o regulamento deles. Eu fui até a reunião da CBF, e foi definido mando de campo e datas, nós nos programamos dentro disso. Quando surgiram comentários na internet, nós notificamos a CBF, liguei para o Ednaldo, liguei para ele, ele disse que estava em uma reunião e me retornaria. Estou até esperando a ligação até agora. A nova data é um absurdo. O mando de campo é nosso, nós que tínhamos que comentar algo se precisasse. O mínimo era chamar os quatro clubes, dar uma diretriz, uma solução. Nós também temos jogadores pré-convocados, mas é questão de logística. Isso é um prejuízo enorme para o Corinthians e para o torcedor. O Corinthians merece respeito dessa instituição da CBF. Não tiveram esse respeito conosco", disse Augusto.

O presidente Augusto Melo disse que está marcada uma conversa com Julio Avellar, diretor de competições da CBF, amanhã, e não descartou a possibilidade do clube não entrar em campo caso a situação não seja resolvida.

"O presidente disse que o diretor de competições está em Recife, e que amanhã ele vai nos ligar, sendo que sexta-feira alugamos o dia inteiro e não nos atendeu. Depois de certo horário, ele desligou o telefone. Ele diz que amanhã vai nos ligar, e queremos entender a situação. Eles deveriam ter falado conosco bem antes de soltar a tabela. Estamos preocupados com o andamento do campeonato e com a nossa logística. Queríamos que ele explicasse por que transferir a data. Não vai parar por aqui, espero que ele entenda o que está acontecendo. Já estamos vendo a parte jurídica. Não vamos aceitar isso", comentou Augusto.

"Depende do que a CBF vai nos falar amanhã (não entrar em campo), estamos esperando uma ligação deles. Vamos aguardar essa conversa, dependemos dele. Mas o Corinthians não vai ficar, não vai admitir o que está acontecendo. Teremos atitudes que podem complicar algumas situações também", complementou.

Após a derrota para o São Paulo, o Corinthians volta a entrar em campo na quarta-feira, contra o Flamengo, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será disputado no Maracanã.