Pedro Lourenço quer contratar novos atacantes para o Cruzeiro

Ainda na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem, o Cruzeiro prepara novas contratações para a temporada 2025. Sócio majoritário da SAF do clube, Pedro Lourenço revelou o desejo de reforçar principalmente o setor ofensivo do time.

"Nossa ideia é trazer três jogadores de nível nacional. Precisamos de dois atacantes. O Arthur (Gomes) saiu e ainda machucaram nossos dois atacantes", disse neste domingo, sobre as contusões de Dinenno e Rafa Silva, após o empate contra o Vasco, no Mineirão.

O Cruzeiro apostou em uma troca de técnico na reta final da temporada. Recém-contratado, Fernando Diniz será um dos responsáveis pelo planejamento da próxima temporada e participará das discussões sobre reforços.

"Estamos jogando sem reposição", reforçou Pedro Lourenço. "Já estamos trabalhando e vai vir coisa boa por aí", acrescentou o dirigente, sem falar em nomes.