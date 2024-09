Palmeiras: Weverton brinca sobre ser 'cai cai' e cita corneta de Coutinho

Weverton, goleiro do Palmeiras, falou sobre as criticas recebidas por conta do excesso de 'cera' nos jogos, o que tem irritado torcedores rivais.

O que aconteceu

Weverton brincou sobre a fama de 'cai cai' e explicou a estratégia para ganhar tempo e acalmar as partidas. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (30) no canal do UOL Esporte no YouTube.

O goleiro do Palmeiras contou ainda que foi 'cornetado' pelo meia Philippe Coutinho por conta do atraso. O episódio ocorreu na vitória do Verdão sobre o Vasco, no último domingo (22).

Só um pouquinho (risos). O Coutinho falou agora no último jogo: "o juiz te deu o cartão, tu fez cera o jogo inteiro e ele deu o cartão só no último lance". Falei bem-vindo de volta ao Brasil, irmão. Desculpa. Calor danado, cara. Não dá nem para respirar ali, vai para Brasília, 1x0, nem demorei muito. Aí ele falou: "tu demorou o jogo inteiro". Não, não é legal também quando eu estou em casa também assistindo, eu não gosto. Mas quem está lá dentro, o bicho pegando, o cara quer dar uma respirada. Porque assim, quando eu vou buscar a bola, os caras falam, calma, calma, quero respirar. Não é só eu que estou querendo demorar, os caras querem respirar Weverton, ao UOL.

