Palmeiras vence e termina a primeira fase do Paulistão feminino na liderança; Corinthians é o vice-líder

Cinco jogos agitaram a última rodada da primeira fase do Paulistão feminino neste domingo. O Palmeiras, que já estava classificado às semifinais, venceu o Bragantino por 1 a 0, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. O gol do Verdão foi marcado por Ingryd Avancini, zagueira do Massa Bruta que marcou contra a própria meta.

Com a vitória, as palestrinas terminaram a primeira fase da competição na liderança, conquistando 25 pontos em dez jogos. Assim, o Verdão enfrentará a Ferroviária nas semifinais. Além disso, o primeiro lugar dá ao Palmeiras a vantagem de decidir os confrontos do mata-mata em casa. Por sua vez, o Bragantino ficou na quinta colocação na tabela, com 17 pontos em dez partidas, não conseguindo a vaga para as semifinais do torneio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Palmeiras Feminino (@palmeirasfeminino)

O Corinthians bateu o São José por 5 a 0 neste domingo, na Fazendinha, pelo Paulistão feminino. Os gols do Timão foram marcados por Fernanda, Jhonson, Gi Fernandes, Érika e Ellen.

Com a vitória, as Brabas do Timão terminaram a primeira fase na vice-liderança, com 25 pontos e dez jogos. O Corinthians terá um Majestoso contra o São Paulo pela frente, nas semifinais. O São José se despediu da competição na sétima posição, com 13 pontos em dez partidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulista?o Feminino (@paulistaofeminino)

Assim como o Corinthians, o São Paulo também goleou nesta última rodada do Campeonato. Com gols de Carol Gil (duas vezes), Serrana, Day Silva e Milena, o Tricolor Paulista venceu o Pinda por 5 a 0, em Cotia.

O resultado garantiu a terceira posição ao São Paulo, que terminou a primeira fase com 23 pontos em 10 jogos. O Tricolor Paulista enfrentará o Corinthians nas semifinais. O Pinda ficou na 10ª colocação, com apenas quatro pontos em dez partidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulista?o Feminino (@paulistaofeminino)

Eliminado antes desta última rodada, o Santos se despediu do Paulistão Feminino com uma goleada fora de casa por 5 a 0 sobre o Realidade Jovem. Os gols das Sereias da Vila foram marcados por Suzane Pires, Nath Pitbull, Paola, Carol Baiana e Ketlen Wiggers.

O Peixe ficou na sexta posição do Paulistão Feminino, com 16 pontos em dez jogos. O Realidade Jovem, por sua vez, terminou na nona posição, com quatro pontos em dez partidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulista?o Feminino (@paulistaofeminino)

Ferroviária 2 x 0 Taubaté