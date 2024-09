Onde vai passar São Paulo x Corinthians? Como assistir ao vivo com imagens

São Paulo e Corinthians se enfrentam hoje (29), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A transmissão será feita pela TV Globo (para SP, RS, PR, SC, MG (exceto Juiz de Fora), MS, AL, BA, MA, PB, PE, PI, RN, SE, AC, AP, AM, PA, RO, RR e DF) e Premiere (pay-per-view).

A partida acontece em Brasília por conta das apresentações de Bruno Mars no Morumbis. O cantor tem seis shows marcados na casa do tricolor.

O São Paulo é o quinto colocado, com 44 pontos, e busca um lugar no G4. Já o Corinthians é o 17º colocado, com 28 pontos, e quer a vitória para sair da zona do rebaixamento.

O Tricolor tenta esquecer a queda na Copa Libertadores. A equipe de Zubeldía agora só tem o Brasileirão até o fim da temporada.

O Corinthians avançou à semifinal da Copa Sul-Americana. O Alvinegro vem de três vitórias consecutivas, a última delas diante do Fortaleza por 3 a 0.

São Paulo x Corinthians -- Campeonato Brasileiro