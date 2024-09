Napoli bate o Monza e assume a liderança isolada do Campeonato Italiano

O Napoli é o novo líder do Campeonato Italiano. A equipe de Nápoles venceu o Monza por 2 a 0 neste domingo, no estádio Diego Armando Maradona, pela sexta rodada da competição. Os gols do jogo foram marcados por Politano e Kvaratskhelia.

Com a vitória, o Napoli assumiu a liderança isolada do Campeonato Italiano, com 13 pontos em seis jogos. O Monza é o penúltimo colocado, com apenas três pontos em seis partidas.

O Napoli volta a campo na próxima quinta-feira (03), contra o Como, às 13h30 (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, pelo Campeonato Italiano. Por sua vez, o Monza receberá a Roma no próximo domingo (06), às 13h, também pela Serie A.

Os gols do jogo

O Napoli abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Politano tentou uma tabela com o belga Romelu Lukaku no lado direito do campo. A defesa do Monza rebateu mal, e Politano aproveitou o rebote para marcar.

Aos 33, McTominay recebeu dentro da área e tentou finalizar, mas foi travado. A bola sobrou em perfeitas condições para Kvaratskhelia, que fez o segundo da equipe de Nápoles.