Messi se revolta com árbitro nos EUA e xinga: 'Filho da p...'; veja

Lionel Messi deixou o empate do Inter Miami com o Charlotte por 1 a 1, neste sábado (28), muito revoltado e xingando o árbitro Ramy Touchan.

O que aconteceu

Messi fez duras cobranças ao árbitro após o término da partida. "Você é um mau-caráter, você é mal-intencionado. Filho da puta", disparou o astro argentino, apontando o dedo na direção do árbitro. O motivo não ficou claro.

O camisa 10 recebeu o cartão amarelo depois das duras cobranças. Ele foi afastado do árbitro pelos companheiros.

Messi marcou o gol de empate do Inter Miami no jogo. A equipe do argentino saiu atrás no placar, mas o camisa 10 deixou tudo igual no segundo tempo com um gol de fora da área.

O Inter Miami segue disparado na MLS. A equipe tem 65 pontos, lidera com sobras a Conferência Leste e tem a maior pontuação somando os times das duas conferências.