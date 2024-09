'Memphis muito mal, sem ritmo', diz Milly sobre São Paulo x Corinthians

A jornalista Milly Lacombe falou no programa Fim de Papo - Prorrogação sobre a entrada de Memphis Depay na derrota do Corinthians no clássico contra o São Paulo, e afirmou que o jogo "não era para o atleta".

"Memphis muito mal": "Memphis muito mal, né? Muito mal, entrou, tropeçou, não conseguiu dividir bola. Fora de tempo de jogo, de ritmo de jogo, tempo da bola. Claramente não era um jogo pro Memphis, né? Eu suspeitei que não era, mas aí ele entrou e a gente teve a certeza de que não era jogo pra ele".

Perrone, também no programa, disse que o técnico do Corinthians não merece ser culpado pela derrota, pois situação era complicada. Jornalista falou ainda sobre Memphis, que não precisava ter entrado no confronto.

"Memphis precisa entrar, mas aos poucos": "Eu não vou detonar o Ramón Diaz, porque a situação era muito difícil. Errou um pouquinho a mão com o Memphis, principalmente, porque a gente tá vendo que não dá. O Memphis precisa entrar? Precisa entrar, mas aos poucos, não seria ele que desequilibraria, porque a gente está vendo que o cara não está em condições".

Milly Lacombe afirma: 'Esperteza do Luciano levou a expulsão do André Ramalho'

Milly comentou sobre "boa malandragem" de Luciano para causar expulsão de rival. Após vermelho de André Ramalho, Corinthians atuou com dois a menos em campo.

'É inaceitável o que o Fagner fez', diz Perrone, sobre expulsão

Perrone entende que ação de Fagner foi fundamental para prejudicar Corinthians. Derrota por 3 a 1 começou com pênalti cometido pelo lateral em Calleri.

