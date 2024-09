Marcelo Teixeira admite que futebol do Santos está abaixo do esperado

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, deixou claro neste domingo que gostaria de ver um desempenho superior do time na Série B do Brasileirão. Apesar de o Peixe estar brigando pela liderança da competição, o dirigente considera que o futebol da equipe em campo poderia ser melhor.

Teixeira sabe que a Série B exige mais luta e competitividade. Mas esse ponto não pode servir de desculpa, tanto que a torcida está insatisfeita com o trabalho do técnico Fábio Carille. "Estamos acostumados a ver o time apresentando um futebol melhor tecnicamente", disse o presidente, em entrevista ao canal De Olho no Peixe.

Apesar de não brilhar em campo, o Santos está próximo do acesso à Série A. Marcelo Teixeira considera que os pontos conquistados pelo Peixe fora de casa fazem a diferença. O desempenho em casa incomoda o dirigente.

De qualquer forma, o planejamento da diretoria santista para o ano que vem também já começou. Ao fim da Série B, a ideia é avaliar elenco e comissão técnica, independentemente do tempo de contrato.

Sobre reforços, Marcelo Teixeira prefere despistar, até mesmo em relação a Gabigol, que está em fase final de contrato com o Flamengo e seria um desejo santista para 2025. "É prematuro da nossa parte ficar ventilando nomes", avisou.