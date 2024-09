Leonardo de Jesus leva dois ouros no fechamento do Sul-Americano sub-23 de atletismo

Leonardo Santos de Jesus brilhou no último dia do Campeonato Sul-Americano sub-23 de atletismo, no Estádio Luis Enrique Figueroa de Bucaramanga (Colômbia). Neste domingo, ele ganhou duas medalhas de ouro: nos 800m e no revezamento 4x100m.

Leonardo já tinha ganhado a medalha de ouro em outra prova. Ele faturou o título nos 1.500m, com recorde da competição, nos 1.500 m (3min43s55).

O Brasil teve uma última jornada especial com 14 medalhas (7 de ouro, 7 de prata e 4 de bronze) e destaque também para os 110 com barreiras com a dobradinha Thiago Resende Ornelas dos Santos (13seg82), seguido por Fabricio Julio de Sousa Pereira, medalha de prata (13seg92).

Ouro (7)



Luise Rosa Braga (CASO-DF) - 800 m



Leonardo Santos de Jesus (EC Pinheiros-SP)



Janio Marcos Varjão (Barra do Garças-MT)



Taniele Rodrigues da Silva (Associação Pomerodense de Atletismo-SC) - arremesso do peso



Thiago Resende Ornelas (AE Taubaté de Atletismo-SP) - 110 m com barreiras



Felipe Izidoro da Silva (Instituto do Atletismo de Foz do Iguaçu-PR) - salto triplo



Revezamento 4×400 m masculino (Julio Soares Lima, Leonardo de Jesus, Caio Vinícius Silva e Matheus Lima da Silva)

Prata (7)



Samanta Santos da Silva Lopez (AE Taubaté de Atletismo-SP)- lançamento do disco



Victor Hugo Alves Santos (AAA Ribeirão Preto-SP) - 800 m



Núbia de Oliveira Silva (Instituto Esporte e Formação-BA) - 5.000 m



Lays Cristina Rodriguez (Associação Corville de Atletismo-SC) - 100 m com barreiras



Fabrício Julio de Souza (ASPM Pindamonhangaba-SP) - 110 m com barreiras



João Pedro Silva de Azevedo (Instituto Ideal Brasil de Desenvolvimento Sócio-Cultural e Esportivo) - salto triplo



Revezamento 4×400 m feminino (C dos Santos, Luise Rosa Braga, Sabrina Pena e Erica Geni Cavalheiro) -

Bronze (4)



Sabrina Gabrieli Pena (IPEC-PR) - 800 m



Daniele Campigotto (Clube de Atletismo Chapecó-RS)- 200 m



Edimara Alves de Jesus (EMEF Benônio Falcão Gôuvea-ES)- arremesso do peso



Vinícius Carvalho Alves (ORCAMPI-SP)