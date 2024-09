Léo Pereira marca duas vezes, e CRB vence o América-MG na Série B

O CRB venceu o América-MG por 2 a 1 neste domingo, no Estádio Rei Pelé, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois gols dos alagoanos foram marcados por Léo Pereira, enquanto Rodriguinho diminuiu para o Coelho.

Com a vitória, o CRB chegou aos 30 pontos em 29 jogos, mas ainda está dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação. O Coelho permanece com 44 pontos e o mesmo número de partidas do CRB, ocupando a sétima posição.

O CRB volta a campo na próxima sexta-feira (04), quando receberá o Paysandu, às 20h (de Brasília), pela Série B do Brasileirão. Por sua vez, o América-MG receberá o Coritiba no mesmo dia, às 19h, também pela segunda divisão.

Os gols do jogo

O CRB abriu o placar aos cinco minutos de jogo. Hereda cruzou para Anselmo Ramon, que dominou e finalizou para a defesa do goleiro. Léo Pereira aproveitou o rebote e abriu o placar.

Entretanto, o América-MG empatou aos 15. Fabinho achou Rodriguinho, que finalizou e contou com um desvio em Wanderson para marcar.

Aos 23 minutos do segundo tempo, o CRB retomou a liderança no placar. Chay fez bela jogada individual e tocou para Léo Pereira, que finalizou rasteiro e fez seu segundo gol no jogo.