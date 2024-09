Lazio sofre no fim, mas vence Torino no Campeonato Italiano

Neste domingo, a Lazio venceu o Torino por 3 a 2, no Stadio Olimpico Grande Torino, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Os gols dos visitantes foram marcados por Mattéo Guendouzi, Boulaye Dia e Tijjani Noslin. Enquanto Che Adams e Saúl Coco descontaram para os mandantes.

Com o resultado, a Lazio subiu para a sexta posição, com 10 pontos. Enquanto o Torino desceu para a quarta colocação, com 11, e sofreu sua primeira derrota na competição.

A Lazio volta a campo nesta quinta-feira, às 13h45 (de Brasília), contra o Nice, no Stadio Olimpico de Roma, pela segunda rodada da Liga Europa. No Campeonato Italiano, a equipe recebe o Empoli, no próximo domingo, às 10h (de Brasília). Enquanto o Torino visita a Inter de Milão, no sábado (5).

A Lazio começou o jogo com tudo e abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Nuno Tavares avançou pela esquerda e tocou na área para Guendouzi chegar e finalizar para balançar as redes.

Aos 15 minutos da etapa final, a Lazio ampliou a vantagem. Taty Castellanos acha Isaksen pela direita, o ponta entra na área e dá o passe para Boulaye Dia, que finaliza e marca o segundo gol da equipe.

O Torino diminuiu aos 22 minutos. Che Adams recebeu na área, girou e finalizou no canto direito.

Já no fim do jogo, aos 44 minutos, a Lazio fez seu terceiro gol. Matías Vecino achou Noslin cara a cara com o goleiro e o atacante não desperdiçou a chance e chutou para o fundo do gol.

Dois minutos depois, o Torino ainda descontou. Masina cruza na área em cobrança de falta e Saúl Coco desvia para marcar o último gol do jogo.