Juventude sai na frente, mas leva empate do RB Bragantino no Campeonato Brasileiro

Neste domingo, o Juventude e RB Bragantino empataram em 1 a 1 no Estádio Alfredo Jaconi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Mandaca marcou para os mandantes. Enquanto Eduardo Santos anotou para os visitantes.

Com o resultado, ambas as equipes somam 33 pontos na competição. O RB Bragantino aparece à frente, na 11ª posição, por conta do saldo de gols superior ao Juventude (-4 a -6), 12º colocado.

O Juventude volta a campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 29ª rodada do Brasileirão. Enquanto o RB Bragantino recebe o Palmeiras, no mesmo dia, às 16h30.

Após um primeiro tempo sem gols, logo no início da etapa final, aos dois minutos, o Juventude abriu o placar. João Lucas recebeu lançamento pela direita e cruzou para Luis Mandaca, que desviou para o fundo do gol.

Perto do fim da partida, aos 40 minutos, o RB Bragantino chegou ao empate. Guilherme Lopes cruzou na medida para Eduardo Santos, que venceu a disputa pelo alto e cabeceou firme para balançar as redes.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE X RB BRAGANTINO

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 29 de setembro de 2024, domingo



Hora: 11h (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha De Matos (BA) e Thiago Rosa De Oliveira (RJ)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)



Cartões amarelos: Luís Oyama (Juventude); Matheus Fernandes, Eduardo Sasha, Douglas Mendes, Cleiton e Jhon Jhon (RB Bragantino)

Gols: Luis Mandaca, aos 3? do 2ºT (Juventude); Eduardo Santos (RB Bragantino)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas, Alan Ruschel; Ronaldo (Thiaguinho), Luís Oyama (Luis Mandaca), Jadson e Nenê (Marcelinho); Edson Carioca (Ewerthon) e Gilberto (Carrillo).



Técnico: Jair Ventura

RB BRAGANTINO: Cleiton; Douglas Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes; Jadsom Silva (Henry Mosquera), Matheus Fernandes (Raul) e Lucas Evangelista (Cavaleiro); Vitinho (Lincoln), Jhon Jhon (Arthur Sousa) e Eduardo Sasha.



Técnico: Pedro Caixinha