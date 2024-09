Juiz acertou em pênaltis para o Palmeiras contra o Galo? Ex-árbitros opinam

O UOL ouviu ex-árbitros sobre os pênaltis marcados para o Palmeiras na vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1, no último sábado (28), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que eles disseram?

[O primeiro lance] Não foi pênalti. Tem um contato [de Igor Gomes em Maurício], mas não suficiente para cometer uma infração. [O segundo pênalti foi bem marcado, Rubens derrubou Dudu. Carlos Eugênio Simon

Primeiro pênalti foi marcado corretamente. Com os braços o defensor faz com que ele [Maurício] perca o equilíbrio e caia. Desta maneira, ação de jogador contra jogador, provocando falta dentro da área.

O segundo pênalti também foi marcado corretamente. O defensor atinge, na disputa da bola, com um chute, na parte inferior da perna. O Dudu deseja prosseguir, perde o controle da bola, mas cai. Emídio Marques

No primeiro pênalti, o jogador do Palmeiras sofreu a falta, embora ele tenha tentado continuar no lance. O Maurício não tem equilíbrio suficiente para chutar a bola de forma segura. Houve o pênalti.

No segundo lance também aconteceu o pênalti. Foi uma imprudência do jogador do Atlético-MG. Na primeira entrada, ele já conseguiu acertar a canela do Dudu. Ele continuou sentado tentando pegar a bola. O Dudu conseguiu sair da primeira falta. Ele tocou no Dudu, e o Dudu se aproveitou desse segundo toque que houve. João Paulo Araújo

Como foram os lances

O primeiro pênalti foi marcado na reta final do primeiro tempo. Após jogada ensaiada de escanteio, Maurício invadiu a área pela direita e foi tocado em cima por Igor Gomes. O árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou em campo, e o VAR validou a decisão.

O segundo pênalti aconteceu já na reta final da partida, na etapa final. Dudu invadiu a área pela direita e passou por Rubens, que deu um carrinho e atingiu as pernas do atacante palmeirense. A penalidade também foi marcada em campo e validada pelo VAR.

Os dois pênaltis foram convertidos por Raphael Veiga. O Palmeiras venceu o jogo por 2 a 1 e ficou a um ponto do Botafogo, atual líder, que empatou com o Grêmio na rodada.