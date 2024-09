Jornal espanhol avalia 'bipolaridade' do Corinthians com Brasileiro e copas

O jornal espanhol "As" publicou uma matéria em que analisa a 'bipolaridade' do Corinthians na atual temporada de 2024.

O que aconteceu

O jornal aponta o fato de o Corinthians estar, ao mesmo tempo, nas semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil e na zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Corinthians vive uma montanha-russa de emoções ao longo de 2024 e nesta semana esse sentimento se multiplicou

O As exalta a classificação sobre o Fortaleza pela Sul-Americana, na última terça-feira (24), com vitória por 3 a 0, mas ressalta a decepção com a derrota por 3 a 1 no clássico contra o São Paulo, resultado que mantém o time na zona de descenso do Brasileirão.

Depois de superar o Fortaleza, um dos times em melhor forma do Brasil, para avançar às semifinais da Copa Sul-Americana, o time paulista caiu de forma catastrófica no clássico contra o São Paulo e segue na zona de rebaixamento

O Corinthians está classificado para as semifinais tanto da Sul-Americana como da Copa do Brasil. No torneio nacional, o Alvinegro inicia a disputa contra o Flamengo já nesta quarta-feira (2), no Maracanã, às 21h45 (de Brasília). Na Sula, o Timão encara o Racing, com o primeiro jogo sendo disputado no dia 24 de outubro, em Itaquera. Antes disso, o Alvinegro