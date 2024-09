Hostilizado, Tite evita dar resposta aos torcedores do Flamengo

O Flamengo venceu o Athletico-PR pelo Brasileirão, mas o clima no clube segue pesado. Considerado um dos responsáveis pela eliminação rubro-negra na Libertadores, o técnico Tite foi xingado pela torcida neste domingo, no Maracanã, mas evitou polemizar.

"Não tenho nenhuma resposta a dar, apenas o trabalho. Respeito as opiniões. Opinião não se contrapõe", disse o treinador. "Eu tento fazer o melhor, talvez não seja o técnico dos sonhos", acrescentou o treinador, em resposta à colocação negativa de um torcedor lida por um repórter durante a entrevista coletiva.

Apesar dos altos e baixos da temporada 2024, Tite assegura que segue com respaldo da diretoria flamenguista. Agora, o foco do time está, sobretudo, nas semifinais da Copa do Brasil, nos dois duelos contra o Corinthians. É a principal chance de um título nacional no ano.

"Recebo respaldo constante, em todos os momentos", destacou o treinador, que dirigiu a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. "A principal competição para nós era a Libertadores, mas passou e agora precisamos olhar para frente", acrescentou.