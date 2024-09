Hoffenheim sofre com expulsão e leva grande virada do Werder Bremen no Campeonato Alemão

Neste domingo, o Werder Bremen venceu o Hoffenheim de virada por 4 a 3, na Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim, pela quinta rodada do Campeonato Alemão. Os visitantes chegaram a ficar três gols atrás no placar, com apenas 12 minutos de jogo, mas aproveitaram a expulsão de Stanley N'Soki, aos 18 minutos da primeira etapa, e ganharam o confronto. Jens Stage marcou três gols e foi o destaque do confronto.

Com o resultado, Werder Bremen conquistou sua segunda vitória na competição e chegou a oito pontos, ocupando a 10ª posição. Enquanto o Hoffenheim amargou sua quarta derrota e está na zona de eliminatórias para rebaixamento, na 16ª colocação, com apenas três pontos.

O Hoffenheim volta a campo nesta quinta-feira, às 13h45 (de Brasília), contra o Dynamo Kyiv, na Rhein-Neckar-Arena, pela segunda rodada da Liga Europa. Na Bundesliga, a equipe visita o Stuttgart, no próximo domingo, às 14h30. Enquanto o Werder Bremen recebe o Freiburg, no sábado (5), às 10h30.

O Hoffenheim teve um começo avassalador e marcou três gols rapidamente. Aos cinco minutos, Marius Bulter marcou o primeiro de cavadinha. Em seguida, aos oito minutos, Bulter fez grande jogada individual pela direita e finalizou rasteiro para balançar as redes e anotar o segundo tento. Por fim, aos 12 minutos, Adam Hlozek fez no rebote o último gol da equipe na partida.

O grande início de jogo do Hoffenheim foi freado com a expulsão de Stanley N'Soki, aos 18 minutos, que deixou a equipe com um a menos. O zagueiro derrubou o ala Felix Agu, que sairia cara a cara com o goleiro, e levou o cartão vermelho.

O Werder Bremen aproveitou a vantagem numérica e empatou rapidamente o duelo. Aos 21 minutos, Julián Malatini aproveitou bate e rebate na área e finalizou deitado para o fundo do gol. Cinco minutos depois, Marvin Ducksch acertou um belo cruzamento e Jens Stage cabeceou firme para diminuir. Jens Stage empatou para os visitantes aos 38 minutos ao aproveitar sobra na área.

Logo no início do segundo tempo, aos quatro minutos, Jens Stage marcou seu terceiro gol na partida e virou o jogo para o Werder Bremen. Mitchell Weiser cruzou na medida para o atacante, que cabeceou no canto para balançar as redes.

