Gerson vê Flamengo ainda chateado por eliminação e comenta situação de Tite

Do UOL, em São Paulo

Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Athletico, Gerson admitiu que a equipe ainda está chateada pela eliminação nas quartas de final da Libertadores. O volante também comentou o momento do técnico Tite, bastante cobrado pela torcida.

Em entrevista ao sportv, Gerson também afirmou que a vitória contra o Athletico pode servir como fonte de confiança para o jogo contra o Corinthians, na quarta-feira (2), pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

O que ele disse?

Chateação: "Momento é difícil, estamos chateados ainda com a eliminação, assim como o torcedor. Queríamos continuar, passar à semifinal. Difícil de falar. Feliz pelo gol. O futebol é dinâmico, tivemos o jogo hoje, temos jogo importante na quarta. Agora é passo a passo."

Situação de Tite: Tivemos momentos bons aqui, futebol tem essa oscilação. Feliz porque hoje tentamos até o fim, saímos com o gol e a vitória. Equipe está de parabéns.

Motivação para semifinal da Copa do Brasil: É importante ganhar. Nos dá confiança e vamos seguir trabalhando.