Gaviões critica CBF por mudança de data de Corinthians x Flamengo e cobra atitude do Timão

Neste domingo, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, fez fortes críticas à CBF pela mudança de data da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, afirmou que a decisão foi "vergonhosa" e pediu uma atitude mais dura do Timão contra a alteração.

A CBF divulgou neste sábado a data das semifinais da Copa do Brasil 2024. O primeiro duelo entre Corinthians e Flamengo será no dia 2 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. Enquanto a partida da volta ocorrerá no dia 20, um domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Anteriormente, o segundo jogo estava previsto para os dias 16 e 17 de outubro.

Confira na íntegra a nota da Gaviões da Fiel sobre a alteração da data das partidas:

"A principal entidade que organiza o futebol no Brasil mostra mais uma vez que sua missão de promover democraticamente o esporte no nosso país está muito longe de ser alcançado.

Como torcedores, embarcamos em uma luta isolada e sem apoio de outros atores do futebol contra os preços abusivos dos ingressos cobrados pelos clubes sem nenhuma intervenção das entidades organizadoras.

E essa má vontade e incompetência em cuidar do futebol em todas suas esferas, vem impactando também na organização das competições.

As suas decisões sem critérios e partindo apenas de interesses individuais não podem ser aceitos. O Corinthians e demais clubes do país precisam tomar atitudes mais duras para que esses dirigentes tomem vergonha na cara e respeitem às instituições e seus torcedores.

A decisão vergonhosa divulgada neste sábado (28) não pode ser aceita. Ela foi tomada sem o respaldo do regulamento e sem a aprovação do Corinthians - e essa é uma disputa que os dois precisam sair de igual e sem prejuízos.

Enquanto observamos outros esportes crescerem de forma organizada, ainda nos limitamos ao básico e amador do futebol brasileiro, pois, infelizmente, o 7 a 1 ainda não serviu de lição para quem comanda o futebol no país.

Por fim, caso a CBF siga privilegiando o time carioca e não volte atrás na decisão individual, esperamos que o Corinthians não aceite a mudança de jogo e não entre em campo contra o Flamengo."