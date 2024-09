Galeno marca, Porto vence o Arouca, e segue na perseguição a liderança do Português

O Porto segue na cola do líder Sporting no Campeonato Português. Neste domingo, a equipe do Estádio do Dragão venceu o Arouca em casa por 3 a 0, pela competição nacional. Os gols do jogo foram marcados por Omorodion, Nico González e pelo brasileiro Galeno.

Com a vitória, o Porto está na vice-liderança com 18 pontos, três a menos que o líder Sporting. Ambas as equipes realizaram sete jogos na competição até aqui. O Arouca é o 14º colocado, com seis pontos em sete partidas.

Agora, o Porto tem uma sequência de dois jogos em casa. Na próxima quinta-feira, a equipe enfrentará o Manchester United, às 16h (de Brasília), pela Liga Europa. Depois, no próximo domingo (06), receberá o Braga, às 16h30, pelo Campeonato Português. O Arouca, por sua vez, irá receber o AVS um dia antes, no sábado (05), às 14h, pela Liga Portugal.

Os gols do jogo

Todos os gols do jogo saíram no segundo tempo. Aos quatro minutos, Pepê cruzou na área e o atacante Omorodion precisou finalizar três vezes para abrir o placar.

Aos nove minutos, Nico González aproveitou uma falha do goleiro Nico Mantl e ampliou para o Porto.

Aos 11, o brasileiro Galeno subiu mais alto que toda a defesa do Arouca no escanteio e marcou o terceiro do Porto.

Por fim, aos 39 minutos, Deniz Gul fechou a goleada. Após aproveitar um passe dentro da área, o jogador finalizou sem equilíbrio e o chute saiu mascado, mas a bola entrou.