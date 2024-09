Brasileirão: Fortaleza vence Cuiabá e segue na caça de Palmeiras e Botafogo

No primeiro jogo após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Fortaleza venceu o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Castelão, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hércules marcou o gol que garantiu a vitória dos mandantes neste domingo.

Com o resultado, o Leão do Pici segue na terceira posição da tabela, agora com 55 pontos, um atrás do Palmeiras e dois do líder Botafogo. O Dourado, por sua vez, aparece em 19º lugar, com apenas 23 pontos

Agora, o Fortaleza volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visitará o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Já o Cuiabá recebe o São Paulo no sábado, às 19h, também pela liga nacional.

O único gol da partida saiu nos acréscimos do primeiro tempo, mais precisamente aos 48 minutos. Breno Lopes recebeu pela esquerda e cruzou para a área. A defesa do Cuiabá não conseguiu afastar com efetividade, e a bola sobrou para Hércules, que pegou de primeira e mandou para as redes.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 CUIABÁ

Local: Arena Castelão

Data: 29 de setembro de 2024, domingo

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Rafael Trombeta

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Marinho e Emanuel Brítez (Fortaleza); Fernando Sobral, Isidro Pitta, Denilson e Alan Empereur (Cuiabá)

Gols: Hércules, aos 48? do 1ºT (Fortaleza);

FORTALEZA: João Ricardo, Emanuel Brítez, Kuscevic, Tomás Cardona e Eros Mancuso (Tinga); Hércules, Matheus Rossetto (Pedro Augusto) e Kervin Andrade (Tomás Pochettino); Breno Lopes (Emmanuel Martínez, Marinho (Yago Pikachu) e Renato Kayzer

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Fernando Sobral (Max), Lucas Mineiro (Railan) e Lucas Fernandes (Eliel); Gustavo Sauer (Denilson), Clayson (Derik Lacerda) e Isidro Pitta

Técnico: Bernardo Franco