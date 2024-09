Footstats: Lucas volta a brilhar e é destaque na vitória do São Paulo

Lucas Moura mostrou que sabe lidar com momentos de pressão. Contra o Corinthians, no jogo seguinte à eliminação na Libertadores - em que ele perdeu um pênalti no tempo normal -, o camisa 7 voltou à marca da cal e demonstrou frieza para abrir o caminho da vitória tricolor por 3 a 1.

Para a plataforma Footstats, Lucas foi o melhor do clássico, com a nota 8,2. Rafael e Ferraresi, por outro lado, foram os piores avaliados pela ferramenta, com nota 5,8.

Notas do São Paulo