Fluminense perde do lanterna Atlético-GO e desperdiça chance de deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro

O Fluminense novamente viu o Atlético-GO ser uma pedra no sapato. Neste domingo, o Dragão venceu por 1 a 0, em Goiânia, no Estádio Antônio Accioly, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eliminado na Copa Libertadores, o Tricolor Carioca sofreu uma dura derrota na luta contra o rebaixamento.

Agora, o Fluminense amarga uma sequência de oito jogos sem vencer o Atlético-GO (são sete derrotas e um empate). Neste domingo, jogando contra o lanterna do Brasileirão, a responsabilidade do Tricolor Carioca de conseguir a vitória era maior.

Com a derrota, o Fluminense continua na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 27 pontos em 27 jogos, na 18ª colocação. A situação do Atlético-GO é ainda pior: lanterna com 21 pontos.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em reencontro com o técnico Fernando Diniz. Já o Atlético-GO visita o Criciúma, nesta quinta, às 19h (de Brasília), no Heriberto Hülse.

O duelo entre Atlético e Fluminense

Sem Thiago Silva, Mano Menezes optou por Antônio Carlos na zaga, ao lado de Thiago Santos. No ataque, o técnico escalou Keno no lugar de Bernal e Cano ficou com a vaga de Kauã Elias.

O Tricolor Carioca chegou logo no primeiro minuto. Arias cruzou da direita e Keno desviou de cabeça, mas não conseguiu direcionar para o gol e Cano não alcançou. Aos nove, Arias novamente cruzou da direita e encontrou Keno. Ele, contudo, errou a cabeçada e mandou para fora.

O Atlético-GO chegou aos 19 minutos. Rhaldney recebeu, invadiu a área, mas chutou por cima. No minuto seguinte, após cruzamento da esquerda, Baralhas se antecipou a Fábio, mas a bola saiu.

Os donos da casa marcaram aos 23 minutos. Após cobrança de falta e levantamento para a área, a bola sobrou para Alix Vinicius. Livre, ele emendou com força e balançou a rede. Entretanto, o VAR apontou impedimento na jogada anterior, de Baralhas. O gol, assim, foi anulado em Goiânia.

O Atlético-GO ficou na bronca com a arbitragem aos 30 minutos. Keno disputou lance no ataque e acertou Baralhas com a sola do pé no tornozelo do adversário. O árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa-SC) aplicou o cartão amarelo, enquanto os donos da casa queriam o vermelho. O VAR, comandado por Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa-RN), concordou com a decisão e não recomendou revisão do lance.

O Fluminense sofria em Goiânia e pouco ameaçava. O Atlético-GO era superior. Aos 51, Roni ficou com a sobra na entrada da área e soltou a bomba. Fábio fez milagre e mandou para escanteio. Na cobrança, Rhaldney desviou na primeira trave e acertou a trave. O Flu ficou aliviado com o fim do primeiro tempo sem gols.

Mano Menezes mudou no intervalo e colocou Serna no lugar de Keno. Aos seis minutos, Bernal arriscou e obrigou Ronaldo a trabalhar. Oito minutos depois, Serna foi lançado pela direita, limpou a marcação, mas perdeu na sequência, para desespero de Cano, que queria o cruzamento. Na sequência, Fábio salvou cruzamento de Lacava.

Aos 17, Serna achou Cano na área, após corta-luz de Arias. A finalização do centroavante, contudo, desviou em Adriano Martins, providencial no lance, e foi para fora. Mano colocou Lima no lugar de Martinelli aos 21 minutos.

O Fluminense quase abriu o placar aos 24 minutos. Cano limpou a marcação e cruzou. Serna completou e acertou a trave. O Atlético-GO marcou, aos 38 minutos, com Janderson. Entretanto, a arbitragem apontou saída de bola no cruzamento que deu origem ao gol. O VAR entrou em ação e apontou lance legal. A bola não saiu completamente. Assim, o gol foi validado: 1 a 0 para o Dragão.

Aos 49, Jean Carlos, alteração do Dragão, saiu cara a cara com Fábio, mas parou no goleiro. Cano, no banco, foi expulso. Ele estava com um celular, mostrando o lance do gol validado. O Atlético-GO voltou a ser uma pedra no sapato do Fluminense e ficou com a vitória em Goiânia.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO 1X0 FLUMINENSE

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)



Data: 29/09/2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)



Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa-RN)



Cartão amarelo: Keno e Diogo Barbosa (Fluminense)



Cartão vermelho: Cano (Fluminense)



Gol:



Atlético-GO: Janderson, aos 38? do 2ºT

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Rhaldney (Jean Carlos) e Baralhas; Lacava (Shaylon), Janderson (Gonzalo Freitas) e Hurtado (Derek). Técnico: Umberto Louzer.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Facundo Bernal (Victor Hugo), Martinelli (Lima), Ganso (Marquinhos) e Arias; Keno (Serna) e Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.