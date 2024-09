Tite vê pressão crescer no Flamengo, e jogo no Maracanã ganha novo contorno

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo enfrenta o Athletico-PR neste domingo (29), no Maracanã, pelo Brasileiro, com um forte ingrediente: a crescente pressão sobre Tite. A contestação quanto ao trabalho do técnico ganhou novos contornos após a eliminação nas quartas de final da Libertadores, e o jogo desta noite se torna elemento importante.

Clima no Maracanã

O reencontro do Fla com a torcida promete um Maracanã em ebulição. Grupos de torcedores se mobilizam por novos protestos contra o treinador e membros da diretoria antes mesmo de a bola rolar.

A insatisfação ficou ainda mais que exposta nos últimos dias. A delegação chegou ao Rio de Janeiro na madrugada de sexta-feira — após o empate com o Peñarol que decretou o adeus ao torneio continental — sob chuva de pipocas, e pedido pela demissão do treinador, além de gritos contra o presidente Rodolfo Landim e o vice de Futebol Marcos Braz.

A diretoria avalia o trabalho e analisa os próximos passos. O Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil, etapa em que vai enfrentar o Corinthians, e vê a briga pelo Brasileiro distante (iniciou a rodada com 11 pontos a menos que o líder Botafogo). O duelo com o Furacão pode deixar o topo da tabela ainda mais longe.

Persistência e trabalho. Sem promessa. A promessa é de dar o melhor, de dignificar independentemente do resultado o papel de estar técnico do Flamengo. (...) Não vou me furtar da minha condição ética e da persistência do trabalho em cima de resultado. Então persiste, busca situação que seja melhor para dar ao torcedor alegria também. Nós queremos dessa forma Tite, sobre restante da temporada

Tite já foi vaiado e xingando em oportunidades anteriores. Um dos jogos em que a arquibancada demonstrou de forma mais clara as incompatibilidades com o técnico foi justamente na derrota para o Peñarol, no mesmo Maracanã.

"Tenho que respeitar o sentimento do torcedor. Sinto, sou humano. Mas sabe como se conquista o torcedor? Ganhando título importante. Se não for (campeão), tchau", disse o técnico, à época.

O treinador tem contrato até dezembro de 2024. O período coincide com o fim do mandato de Landim, e o processo eleitoral também entra na balança ao se olhar o cenário para uma possível mudança no comando técnico. O pleito está marcado para o dia 9 de dezembro.

Filipe Luís é uma possibilidade de forma interina? Segundo informações apuradas pelo PVC, colunista do UOL, parte da diretoria indicou apoio à ideia de que o atual técnico do sub-20 assuma o time profissional até o fim da temporada, mas, até aqui, houve também uma dificuldade em convencer o ex-lateral.

Time em campo

A equipe que vai iniciar o jogo deste domingo ainda é uma incógnita. A comissão analisa a questão física e não está descartada a chance de poupar alguns titulares visando o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.