São Paulo tem volta de Luciano, e Corinthians vai com Memphis no banco

São Paulo e Corinthians estão escalados com novidades nos titulares para o clássico deste domingo (29), no Mané Garrincha, pela 29ª rodada do Brasileirão. Luciano está de volta no lado do Tricolor, enquanto Memphis Depay segue como opção vindo do banco de reservas.

Os titulares

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Rato, Lucas e Luciano; Calleri. O técnico Zubeldía deixou o jovem William Gomes no banco para o retorno do camisa 10. Foi a única troca na equipe que enfrentou o Botafogo, pela Libertadores.

Já a escalação do Timão terá: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. Ramón Díaz promoveu uma série mudanças na equipe que venceu o Fortaleza na Sul-Americana. Ele trocou peças nas laterais, na zaga e no meio de campo, mas manteve Romero e Yuri como dupla de ataque.

Como os rivais chegam o clássico

O São Paulo está no G6, mas passa por um momento turbulento na temporada. A equipe de Luis Zubeldía frustrou com eliminações recentes na Copa do Brasil e na Libertadores, restando apenas a disputa do Brasileira até o final do ano. O Tricolor tem 44 pontos, estando a 13 de a distância para o líder Botafogo.

O Corinthians, por outro lado, amarga uma vaga no Z4, apesar de estar se reabilitando e de seguir vivo nas Copas. Classificado às semifinais tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil, o time de Ramón Díaz está em 17º no Brasileirão, com 28 pontos, mas pode deixar a zona do rebaixamento nesta rodada. O Alvinegro paulista venceu cinco de seus últimos seis jogos.

O Majestoso será disputado em Brasília porque o MorumBis será palco de diversos shows do cantor Bruno Mars. O artista realizará uma série de apresentações na casa são-paulina a partir de outubro.

A partida tem início às 16h (de Brasília) e será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere. O canal passará o jogo na TV aberta para todos os estados do Brasil, com exceção de Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro e Tocantins, além da cidade de Juiz de Fora (MG). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O São Paulo não perde para o rival há quatro duelos. O Corinthians, inclusive, não venceu nenhum dos seus clássicos neste ano — teve três derrotas e dois empates.

Veja as escalações