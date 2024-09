Érika Soares e Bruno Lemes ganham etapa de Campos do Jordão do L'Étape Brasil

Érika Soares e Bruno Lemes confirmaram o favoritismo e venceram a última prova do L'Étape Brasil de ciclismo em 2024, disputada em Campos do Jordão. No feminino, a vencedora concluiu o percurso de 107km com o tempo de 3h14m23s899, enquanto o ganhador no masculino cravou 2h54m52s071.

Carla Guttila e Livia Leozzi Cabeça completaram o pódio da prova feminina, com 3h20m04s586 e 3h22m31s821, respectivamente. Já no pelotão masculino, Alessandro Ferreira Guimarães e Daniel Filgueiras Mendes ficam, respectivamente, na segunda e terceira colocações, com os tempos de 2h54m51s329 e 2h54m56s829.

Santiago Ascenço e Renata Novais venceram no curto, de 66 km. Eles concluíram as provas com os tempos de 1h44m09s289 e 1h56m07s790, nesta ordem.

Italo Junior de Oliveira Falleti (1h44m30s688) e Márcio Ferreira Bigai completaram o pódio (1h44m43s063) entre os homens. Na versão feminina, Beatriz Nerez Orzechowski e Marianna Louise Toledo Machado fecharam o pódio com 2h21m383s734 e 2h00m57s946.

Os atletas do primeiro grupo largaram às 6h, enquanto os demais saíram às 7h30. Os ciclistas tiveram que superar, além do desgaste das grandes provas, as montanhas da região e o frio de cerca de 11 graus que fazia em Campos do Jordão (SP).