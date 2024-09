Em ascensão na temporada, Corinthians busca encerrar sequência negativa contra o São Paulo

O Corinthians enfrenta o São Paulo às 16h (de Brasília) deste domingo, no Estádio Mané Garrincha. O Timão está em boa fase na temporada e, desse modo, busca encerrar um jejum recente diante do Tricolor Paulista no Majestoso.

O Corinthians não vence o São Paulo há quatro jogos, sendo três derrotas e um empate. Nesta sequência, o Timão, além de ser eliminado na Copa do Brasil de 2023, deu adeus à sua invencibilidade contra o rival na Neo Química Arena.

O último triunfo do Alvinegro foi no dia 25 de julho de 2023, quando Renato Augusto anotou duas vezes na vitória por 2 a 1, em Itaquera, que deu vantagem ao time na semifinal da Copa do Brasil daquele ano. Após isso, o São Paulo venceu três partidas seguidas: 2 a 0 na Copa do Brasil de 2023, 2 a 1 no Brasileirão de 2023 e 2 a 1 no Campeonato Paulista de 2024, na Neo Química Arena.

No último Majestoso, válido pela nona rodada do Brasileirão deste ano, Corinthians e São Paulo empataram em 2 a 2, pela nona rodada, na casa do Timão. Igor Coronado e Gustavo Mosquito marcaram para os mandantes, equanto Cacá (contra) e Lucas Moura anotaram os gols do Tricolor.

Em um recorte com mais partidas, os recentes resultados do Corinthians contra o São Paulo também deixam a desejar. Das últimas 18 edições do clássico Majestoso, o Alvinegro só saiu vitorioso em três ocasiões. Além disso, foram oito derrotas e sete empates.

Em busca de superar o mal desempenho nos últimos Majestosos, o Corinthians visita o São Paulo neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ainda vive uma situação delicada na Série A e, neste momento, abre a zona de rebaixamento, com 28 pontos. Dessa forma, o Alvinegro vai em busca de uma vitória no Majestoso para, quem sabe, deixar o Z4 ao fim desta rodada.