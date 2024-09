'É inaceitável o que o Fagner fez', diz Perrone sobre expulsão do lateral

O jornalista Ricardo Perrone disse no programa Fim de Papo que ação do Fagner em pênalti é "inaceitável" para um atleta com a experiência que tem o lateral.

"Fagner sai como vilão do clássico": "Não é legal ficar apontando o dedo. O Corinthians começou com uma postura boa, marcando bem, estava jogando pau a pau com um adversário que está bem melhor no campeonato. Só que aí é inaceitável o que o Fagner fez, porque ele não é juvenil, o cara com a experiência dele dá aquele pisão amarelado, quer dizer, é inaceitável e inadmissível, então acho que o Fagner sai como o grande vilão do clássico".

Perrone defendeu ainda o treinador do Corinthians, Ramón Diaz, que optou por não tirar o lateral logo após ele tomar o cartão amarelo.

"Não vou culpar o Ramón": "É o Fagner, ele joga assim, não adianta, não dá pra querer aliviar, ele bate mesmo. Não vou culpar o Ramón, falar que na hora que ele toma amarelo tinha que tirar. Se fosse assim, já nem entra com o Fagner. A partir do momento que ele toma amarelo, já acende aquela luz: ou ele tira o cara agora ou reza pra terminar logo o primeiro tempo. A cobrança tem que ser total em cima do Fagner. Um cara experiente como ele não pode fazer isso".

