Corinthians agirá contra mudança de data da semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians se manifestou na manhã deste domingo contra a mudança de data das semifinais da Copa do Brasil 2024, diante do Flamengo. O diretor jurídico do Timão, Leonardo Pantaleão, disse à Gazeta Esportiva que houve favorecimento ao rival e que o clube irá agir juridicamente em combate a essa alteração.

"Estamos analisando os regulamentos geral e específico para ver prazos de mudança de data de partidas, entre outros aspectos, para combatermos, juridicamente, essa alteração de data. É, no mínimo, estranha essa alteração, pois a CBF já sabia da data Fifa, quando da fixação das datas iniciais dos jogos. O favorecimento a determinado clube abala a credibilidade da competição.

Não aceitaremos passivamente! Está na hora do Corinthians se impor e mostrar o seu tamanho!", afirmou Leonardo Pantaleão.

Na noite deste sábado, a CBF divulgou a data das semifinais da Copa do Brasil 2024. O primeiro duelo entre Corinthians e Flamengo será no dia 2 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. Enquanto a partida da volta ocorrerá no dia 20, um domingo, às 16h.

Devido às datas estabelecidas pela Conmebol para as competições da Libertadores e da Sul-Americana, a CBF não manteve as semifinais de volta da Copa do Brasil no dia 17 de outubro, como inicialmente previsto.

Como consequência, as partidas do Campeonato Brasileiro, que envolveriam os semifinalistas da Copa do Brasil nesse mesmo fim de semana, serão adiantadas para os dias 16 e 17 de outubro.

No meio desta semana, Flamengo pediu a alteração porque poderia ter desfalques importantes caso a data fosse mantida. De La Cruz, Arrascaeta e Varela (Uruguai), Gerson, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Brasil), Erick Pulgar (Chile) e Plata (Equador) são alguns dos atletas que podem ser convocados na data Fifa de outubro.

Anteriormente, em comunicado divulgado pelo Timão, um dos argumentos utilizados para rejeitar a alteração é que o clube está disputando três competições no momento (Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro) e uma troca nas datas prejudica o planejamento da equipe.

Segundo a CBF, outras razões para a mudança foram: