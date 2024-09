Com gol nos acréscimos, Lyon vence Toulouse no Campeonato Francês

O Lyon empatou com o Toulouse em 2 a 1, neste domingo, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Francês. Yann Gboho marcou para os mandantes. Enquanto Rasmus Nicolaisen (contra) e Malick Fofana anotaram para os visitantes.

Com o resultado, o Lyon chegou a sete pontos na competição e ocupa o 10º lugar. Já o Toulouse está na 15ª posição, com cinco pontos.

O Lyon volta a campo nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Rangers, no Ibrox Stadium, pela segunda rodada da Liga Europa. No Campeonato Francês, a equipe recebe o Nantes, no próximo domingo, às 10h. Enquanto o Toulouse visita o Lille, no sábado (5), às 14h.

O Toulouse abriu o placar aos 14 minutos da primeira etapa. Sierro recuperou a bola no meio-campo e tocou para Yann Gboho, que finaliza forte no canto superior para marcar o primeiro gol do jogo.

A vantagem não durou muito, aos 28 minutos o Lyon chegou ao empate. Kumbedi avançou pela direita e cruzou na meia altura, Mark McKenzie desviou e acertou o alto da coxa esquerda de Nicolaisen e a bola foi em direção ao próprio gol do Toulouse.

Já nos acréscimos do segundo tempo, aos 50 minutos, o Lyon virou a partida. Malick Fofana aproveitou jogada de Cherki e finalizou entre as pernas do goleiro para marcar o gol da vitória.