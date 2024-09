Internacional vence o Vitória com show de Wesley e encosta no G4 do Brasileirão

Neste domingo (29), o Internacional venceu o Vitória por 3 a 1, no Beira-Rio, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Patrick e Wesley (duas vezes) fizeram para os mandantes. Wagner Leonardo descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Colorado pulou para sétimo lugar, chegando aos 45 pontos, dois a menos que o São Paulo, que é o primeiro clube dentro do G4. O Leão da Barra, por sua vez, segue com 28 pontos, ocupando a 16ª posição.

Agora, o Internacional volta a campo apenas no próximo sábado, às 19h (de Brasília), quando visita o Corinthians pelo Brasileirão. Já o Vitória visita o Atlético-MG no mesmo dia, às 16h30, também pela liga nacional.

Como foi o jogo

A primeira grande oportunidade do Inter no jogo aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Fernando aproveitou cobrança de escanteio e subiu sozinho para cabecear. O volante, no entanto, acertou a trave. O Internacional seguiu pressionando, mas viu Lucas Arcanjo fazer boas defesas.

O Internacional, enfim, marcou o gol nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48 minutos. Bruno Gomes fez jogada individual e foi derrubado por Carlos Eduardo dentro da área. O árbitro não teve dúvidas e marcou a penalidade. Na cobrança, Alan Patrick converteu.

Wesley ampliou para o Colorado logo no começo da etapa final, aos cinco minutos . Ele recebeu pela esquerda, passou por dois marcadores e saiu na cara de Lucas Arcanjo. Na finalização, ele encheu o pé para o fundo das redes.

A resposta do Vitória veio com 12 minutos no relógio, quando Lucas Esteves cobrou falta de longe e Wagner Leonardo apareceu sem marcação para completar de cabeça ao gol. No lance seguinte, Lucas Esteves apareceu na linha de fundo e cruzeiro rasteiro para trás. Matheuzinho chegou batendo, mas parou em Sergio Rochet.

Alerrandro perdeu a chance de empatar para o Vitória aos 20 minutos. Ele aproveitou cruzamento de Matheuzinho pela esquerda e apareceu sozinho dentro da área para cabecear ao gol, porém mandou para fora.

Aos 46 minutos, Wesley fechou a conta para o Internacional. Alan Patrick ficou com a bola dentro da área, girou sobre o marcador e serviu o atacante ex-Palmeiras, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.