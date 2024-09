Com dois a mais, São Paulo vence Majestoso e mantém o Corinthians no Z4 do Brasileirão

Neste domingo, com dois jogadores a mais, o São Paulo venceu o Corinthians, por 3 a 1, em Majestoso válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas, de pênalti, Arboleda e André Silva fizeram os gols do Tricolor, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), enquanto Yuri Alberto balançou a rede para o Timão.

O Timão disputou grande parte do clássico desfalcado. Fagner foi expulso no fim do primeiro tempo após cometer o pênalti em Calleri, convertido por Lucas. Os alvinegros ainda viram André Ramalho ser expulso depois de dar uma cotovelada em Luciano. Minutos depois, o São Paulo achou o segundo gol, com Arboleda. O Timão diminuiu, mas o Tricolor fez o terceiro nos acréscimos.

Com o resultado, o São Paulo chega a 47 pontos e entra, momentaneamente, no G4, deixando o Flamengo para trás. O time carioca ainda entra em campo para enfrentar o Athletico-PR nesta rodada. O Corinthians, por sua vez, segue no Z4, com 28 pontos, na 17ª posição.

O São Paulo, agora, só volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Cuiabá, pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19 horas (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Nos mesmos dia e horário, o Corinthians recebe o Internacional, na Neo Química Arena. Antes disso, o Timão tem compromisso nesta quarta-feira, contra o Flamengo, em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, às 21h45, no Maracanã.

Primeiro tempo

São Paulo e Corinthians protagonizaram um primeiro tempo equilibrado. Com a torcida a seu favor, o Tricolor teve mais posse de bola, mas teve dificuldades para construir jogadas e chegar até o gol. A primeira boa chance são-paulina foi aos três minutos. Rato buscou Calleri na área, mas Cacá mandou para escanteio, de cabeça. Aos seis minutos, o Corinthians tentou levar perigo à meta são-paulina. Luciano perdeu a bola, Martínez recuperou, avançou em contra-ataque e tocou para Garro, que finalizou de dentro da área, mas foi travado por Rafinha.

Com 13 minutos no relógio, Breno Bidon arriscou de fora da área e mandou muito por cima do gol. Minutos depois, Welington fez falta em Martínez, e o Corinthians teve chance na bola parada. Fagner cobrou na área e Rafinha afastou. Na sequência do lance Martínez ficou com a sobra e chutou para fora. A resposta do São Paulo veio aos 18. Lucas Moura invadiu a área, driblou a marcação e cruzou, encontrando Wellington Rato, que cabeceou em cima de Cacá, com perigo. Pouco depois, Luciano foi quem recebeu de Calleri e finalizou para defesa de Hugo.

No primeiro lance após a pausa para hidratação, Wellington Rato cruzou na área, Lucas cabeceou em divida com Fagner e mandou para fora, perto da trave direita de Hugo Souza. Nos acréscimos, Calleri avançou em velocidade na área, recebeu um pisão de Fagner e foi derrubado. O árbitro foi chamado pelo VAR, marcou a penalidade e deu cartão amarelo para Fagner, que já estava amarelado. Com isso, o lateral recebeu o vermelho e deixou o Corinthians desfalcado. Na cobrança, Lucas converteu, aos 52 minutos.

Aos 54 minutos, em contra-ataque do São Paulo, Calleri ganhou de Bidon e avançou pela esquerda até a área. O camisa 9 são-paulino limpou a marcação, mas finalizou para fora, com perigo. Antes do primeiro tempo acabar, Romero levantou uma bola na área, e Rafael ficou com a bola.

Segundo tempo

De volta para a última etapa do jogo, o Corinthians tinha a missão de buscar o empate mesmo com um a menos. E, mesmo com 10 jogadores em campo, o Timão teve a melhor chance, aos cinco minutos. Charles disputou a bola e deu bom passe para Igor Coronado, que cruzou pelo chão tentando achar Romero. O paraguaio não chegou a tempo e desperdiçou a chance clara. Aos sete minutos, Rodrigo Garro cobrou falta direto e acertou a rede pelo lado de fora.

A partida esquentou e ficou lá e cá. Em seguida, o São Paulo perdeu a chance de ampliar. Wellington Rato recebeu de Lucas, saiu sozinho na cara do gol e mandou para fora. O Corinthians saiu em contra-ataque, Romero finalizou de dentro da área pelo lado esquerdo após deixar Arboleda no chão, mas finalizou fraco para defesa de Rafael. Aos 15 minutos, André Ramalho deu uma cotovelada no rosto de Luciano, que ficou caído. O árbitro foi chamado pelo VAR e deu cartão vermelho para o zagueiro corintiano, na sequência.

Aos 23 minutos, Alan Franco derrubou Memphis em um ataque do Corinthians e foi marcada a falta. O holandês cobrou direto e mandou para fora. Tentando aproveitar a superioridade numérica, o São Paulo pressionou o Corinthians e, em uma bola parada, ampliou. Rato cobrou escanteio na área e Arboleda subiu para cabecear e estufar a rede de Hugo Souza.

Apesar das adversidades, o Corinthians diminuiu aos 36. Depois de cobrança de falta, a bola sobrou na área, Yuri Alberto aproveitou o passe de Carrillo e mandou uma pancada para fazer o primeiro do Corinthians. Aos 44, Hugo Souza fez grande defesa para evitar o terceiro gol do São Paulo em chute de Erick. Na sequência, André Silva cruzou na área, Alan Franco chegou e chutou na rede pelo lado de fora. Nos acréscimos, Romero teve chance e finalizou de dentro da área, mas viu Rafael fazer a defesa.

Aos 52 minutos, André Silva matou o jogo com o terceiro gol. O atacante recebeu pela esquerda, invadiu a área e levou a melhor contra Hugo para fechar o placar do Majestoso.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 3 x 1 CORINTHIANS

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 29 de setembro de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Rafael da Silva Alves (Fifa/RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)



Público total: 28.898 pessoas



Cartões amarelos: Luciano, Zubeldia, Rafinha, Alan Franco, Ferraresi, Calleri e Erick (São Paulo); Fagner, Romero, Igor Coronado, Charles e Pedro Henrique (Corinthians)



Cartões vermelhos: Fagner e André Ramalho (Corinthians)

Gols: Lucas Moura, aos 52 do 1°T, Arboleda, aos 30 do 2ºT, e André Silva, aos 52 do 2°T (São Paulo); Yuri Alberto, aos 38 do 2ºT (Corinthians)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Welington (Jamal Lewsi); Luiz Gustavo e Bobadilla (Liziero); Wellington Rato (André Silva), Luciano (Erick) e Lucas; Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Félix Torres); José Martínez (André Carrillo), Charles (Gustavo Henrique), Breno Bidon (Igor Coronado) e Rodrigo Garro (Memphis); Romero e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz