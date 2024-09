Com desempenho seguro no Santos, Brazão fala sobre jogo com os pés: "Tenho coragem"

O goleiro Gabriel Brazão elogiou seu jogo com os pés após a vitória do Santos sobre o Operário por 1 a 0 no último sábado, na Vila Viva Sorte. Questionado sobre o tema, o arqueiro disse que tem coragem para sair jogando, mas que por vezes opta por lançamentos longos por questão de segurança.

"Acho que tenho um bom jogo com os pés, tenho coragem para jogar, qualidade. Às vezes optamos por lançamentos longos para não correr riscos, e aí preciso estourar a bola lá na frente. Mas me sinto preparado, creio que venho fazendo belas atuações com os pés", disse o goleiro de 23 anos em coletiva de imprensa.

Questionado sobre seu bom momento e a solidez defensiva do Santos, Brazão reforçou que encara essa passagem pelo clube como a maior oportunidade de sua vida.

"Eu agradeço a confiança de todos, sempre me senti preparado para esse desafio. Era a oportunidade da minha vida, e é assim que eu encaro. Fico feliz de ajudar o grupo, o Santos. Que a gente consiga mais jogos sem tomar gol e conquistar nossos objetivos o quanto antes", destacou.

Já em relação à futura provável concorrência com João Paulo, que segue no departamento médico, Brazão ressaltou a qualidade do companheiro e disse que esse vai ser um "problema" para a comissão técnica.

"Olha, essa 'dor de cabeça' é para o treinador, nós vamos trabalhar, temos uma amizade. Vamos seguir nos ajudando, e quem ganha é o Santos. João é um grande goleiro, é um privilégio ter ele no dia a dia", finalizou.

O alvinegro sacramentou a vitória contra o Operário no primeiro tempo, com jogada de Guilherme pela esquerda que terminou em gol de Giuliano dentro da área. Na segunda etapa, coube aos mandantes administrarem a vantagem contra um pouco criativo adversário.

Com a vitória, o Santos chegou aos 53 pontos, na 1ª colocação. O Novorizontino, que tem 51, encara a Ponte Preta na próxima segunda-feira e, em caso de vitória, reassume a ponta da tabela.

O Santos volta a entrar em campo no dia 7 de outubro (segunda-feira), contra o Goiás, em Goiânia.