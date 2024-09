Bruno Fernandes é expulso, e Manchester United é derrotado pelo Tottenham no Campeonato Inglês

Jogando em casa, o Manchester United foi derrotado pelo Tottenham por 3 a 0 neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Os gols da partida foram marcados por Brennan Johnson, Kulusevski e Dominic Solanke. Os Red Devils atuaram com um a menos em boa parte do jogo, após a expulsão de Bruno Fernandes ainda no primeiro tempo.

Com a derrota, o Manchester United permanece com sete pontos em seis jogos, ocupando apenas a 12ª colocação na Premier League. A vitória fez com que o Tottenham chegasse aos dez pontos em seis partidas. O clube londrino está na oitava colocação.

O Manchester United volta a campo na próxima quinta-feira, fora de casa contra o Porto, às 16h (de Brasília), pela Liga Europa. No Campeonato Inglês, os Red Devils enfrentarão o Aston Villa no próximo domingo (06), fora de casa, às 10h.

O Tottenham, por sua vez, visitará o Ferencváros-HUN nesta quinta-feira, às 13h45, pela Liga Europa. No próximo domingo, o clube londrino enfrentará o Brighton fora de casa, às 12h30, pela Premier League.

O jogo

O Tottenham abriu o placar com menos de três minutos. O zagueiro holandês Van de Ven fez uma grande jogada individual pelo lado esquerdo, e encontrou Brennan Johnson dentro da área para marcar.

Aos 38 minutos, Timo Werner saiu na cara do gol, mas parou no camaronês André Onana, que fez bela defesa.

Aos 41, o Manchester United perdeu Bruno Fernandes, que foi expulso após entrada forte no meia James Maddison, do Tottenham.

Repetindo a dose do início do jogo, o Tottenham marcou no começo do segundo tempo. Com dois minutos, Johnson disparou pela direita e encontrou Kulusevski, que teve apenas o trabalho de escorar a bola para o fundo das redes.

Com dez minutos, o Tottenham teve mais uma chance clara. Assim como no primeiro tempo, Timo Werner ficou cara a cara com Onana, que novamente fez grande defesa em dois tempos.

Aos 31, o Tottenham marcou o terceiro. Após cobrança de escanteio, Dominic Solanke antecipou a defesa do United e aumentou ainda mais a vantagem do clube londrino.

Por fim, aos 45 minutos, Solanke teve a chance de marcar o quarto, mas parou no goleiro Onana. No rebote, Sarr cabeceou para fora.

Veja outros resultados do Campeonato Inglês neste domingo:

Ipswich Town 2 x 2 Aston Villa