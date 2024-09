Futsal: Brasil segura pressão, vence Marrocos e vai à semi da Copa do Mundo

O Brasil mostrou resiliência no início e no fim, venceu o Marrocos por 3 a 1, neste domingo (29), e avançou às semifinais da Copa do Mundo de futsal, no Uzbequistão.

Marcel inaugurou o placar e se isolou ainda mais na artilharia brasileira. O camisa 6 já balançou a rede dez vezes em cinco jogos no torneio.

Leandro Lino e Dyego decretaram a classificação com golaços, enquanto Boumezou descontou. O camisa 9 deixou a defesa adversária sem reação após jogada trabalhada e fez o segundo ainda no primeiro tempo, enquanto o ala ampliou em lance individual na segunda etapa. O "gol de honra" saiu nos finais e pelos pés do goleiro-linha.

O Brasil vai enfrentar na semi a Ucrânia, que despachou a Venezuela. O duelo da próxima fase está marcado para a próxima quarta-feira (2).

A seleção busca o hexacampeonato e é considerada favorita ao título. Primeiro colocado do ranking da Fifa, o Brasil venceu o torneio em cinco das nove edições já disputadas — levou a taça em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. No último Mundial, disputado na Lituânia, a seleção brasileira ficou em terceiro.

Brasil e Argentina são os únicos campeões que continuam vivas no torneio. A Espanha, segundo país com mais títulos, com dois, caiu nas oitavas para a Venezuela, enquanto Portugal perdeu para o Cazaquistão. Os argentinos encaram os cazaques nas quartas na segunda-feira (30).

A equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier segue dominante no Uzbequistão. O Brasil se classificou em primeiro do Grupo B, com 27 gols marcados e apenas dois sofridos em três jogos, e passou das quartas com goleada por 5 a 0.

Como foi o jogo

Marcel comemora após marcar no jogo do Brasil contra o Marrocos, pela Copa do Mundo de Futsal Imagem: Leto Ribas/CBF

A partida começou quente e com pitadas de nervosismo para o Brasil. O Marrocos entrou em quadra pressionando, anulou a criação brasileira com sua intensidade e forçou três faltas com menos de dois minutos de partida.

Os pentacampeões precisaram reagir, abafaram o sufoco e saíram na frente com toque do artilheiro. Aos 11 minutos do primeiro tempo, no primeiro escanteio brasileiro, Valério levantou buscando Marcel. O artilheiro emendou um chute de primeira, a bola quicou na quadra e surpreendeu o goleiro adversário, que acabou sendo encoberto.

Em vantagem no placar, a seleção se fechou, endureceu a defesa e respondeu em contra-golpes. Os marroquinos partiram para cima após o gol sofrido, subiram o goleiro para criar espaços e encurralaram o Brasil. Deram uma enxurrada de chutes, mas não tiveram uma chance gritante nem obrigaram o goleiro Willian a operar um milagre.

O segundo gol foi uma pintura em jogada trabalhada. A equipe brasileira deixou os adversários atônitos com troca de passes que terminou em golaço de Lino. O camisa 9 recebeu girando na entrada da área, deixou o marcador para trás e bateu firme para ampliar. A bola bateu nas duas traves, caprichosamente, antes de entrar.

O Brasil controlou no segundo tempo, fez o terceiro e ia passando ileso pela artilharia marroquina, que ensaiou uma reação no fim. Dyego recebeu com espaço na frente, pisou na bola, puxou para dentro e soltou a bomba para ampliar a vantagem. O Marrocos foi para o tudo ou nada, empurrou a seleção e levou perigo, mas os brasileiros resistiram e voltam à semi.

O pivô Pito, eleito melhor do mundo, ficou no banco brasileiro. O jogador foi poupado nas oitavas por ter sentido o músculo posterior da coxa direita em treino na véspera, mas ficou como opção contra o Marrocos. Já Rafa sentiu ainda no início do confronto e foi pouco utilizado.