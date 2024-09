Bahia vence Criciúma, se mantém no G6 do Brasileirão e encosta no Flamengo

O Bahia venceu o Criciúma por 1 a 0, neste domingo (29), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do Brasileirão. O resultado manteve o Tricolor de Aço no G6 da competição.

O Bahia inaugurou o marcador aos 34 minutos do primeiro tempo. Pela direita do campo de ataque, Santiago Arias limpou a marcação e cruzou para Cauly, que estava na entrada da área. O camisa 8 finalizou de primeira e acertou a bola no canto direito de Gustavo, que ficou estático.

Agora, diante do resultado positivo em casa, o Bahia chegou aos 45 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que ainda joga na rodada e tem dois jogos a cumprir. A equipe nordestina seguiu na sexta colocação do Brasileirão. O Criciúma, por sua vez, diante da derrota, caiu para a 15ª colocação, com 32 unidades, quatro a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia volta aos gramados neste sábado (5) para encarar o Flamengo, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o Criciúma tem como próximo compromisso o Atlético-GO, no Estádio Heriberto Hulse. A partida acontece às 19h desta quinta-feira (3).