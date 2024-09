Autor do gol do Vasco, Vegetti valoriza empate com o Cruzeiro no Mineirão: "Muito importante"

Vegetti mostrou o conhecido faro de gol e abriu o placar para o Vasco no duelo com o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o clube carioca caiu de produção na reta final e levou o empate. Depois, ainda precisou jogar com um a menos, já que Mateus Carvalho foi expulso. O argentino analisou o duelo, que terminou 1 a 1.

"Fizemos um bom primeiro tempo, mas caímos um pouco no segundo, tomamos um gol de bola parada. A gente sabe que não pode tomar esse tipo de gol. Depois tivemos a expulsão de Mateus. Fizemos um grande jogo, contra um grande rival. Temos de seguir trabalhando. Somamos um ponto, que é muito importante. Agora temos de pensar na copa, quarta-feira", declarou Vegetti.

O Vasco agora amarga uma sequência de três rodadas sem vencer no Brasileirão. Além deste último resultado diante do Cabuloso, o Cruzmaltino perdeu para o Palmeiras e empatou com o rival Flamengo. O Gigante da Colina, assim, está na nona colocação, com 36 pontos em 27 jogos.

Como Vegetti projetou, o foco do Vasco agora vira para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Gigante da Colina abre o duelo pela semifinal contra o Atlético-MG, às 19h15 (horário de Brasília), na Arena MRV.