Autor do gol do Corinthians em derrota para o São Paulo, Yuri Alberto dispara: "Tarde lamentável"

O atacante Yuri Alberto, autor do gol do Corinthians na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, lamentou as expulsões de Fagner e André Ramalho, que prejudicaram a atuação da equipe no Majestoso disputado em Brasília. Na visão do camisa 9, o duelo seria diferente com igualdade numérica.

"Tarde lamentável hoje, se estivesse de igual para igual o jogo seria diferente, mas foi uma ocasião difícil de acontecer. Lamentável. Vamos trabalhar bastante para sair dessa zona desconfortável para a gente", disse Yuri ao Premiere.

Fagner foi expulso no primeiro tempo por pênalti em Calleri, enquanto André Ramalho foi mandado mais cedo para o vestiário na segunda etapa por cotovelada em Luciano. Os gols do São Paulo foram marcados por Lucas Moura, Arboleda e André Silva, enquanto Yuri anotou o tento solitário do Timão.

Com a derrota, o Corinthians segue na 17ª posição do Brasileiro, com 28 pontos. A equipe volta a entrar em campo pela liga nacional no próximo sábado, contra o Internacional, na Neo Química Arena. Antes disso, na quarta, o alvinegro visita o Flamengo pela ida da semifinal da Copa do Brasil.