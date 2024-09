Augusto diz que Corinthians foi desrespeitado por troca na semi contra Fla

O Corinthians fez novo pronunciamento contrário à mudança de data da partida de volta pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, e cobrou a CBF. O presidente Augusto Melo subiu o tom, disse que o clube paulista foi desrespeitado e afirmou que não vai aceitar que outro time seja beneficiado.

Sem consulta: "Lamentável o que vem acontecendo. Neste domingo, dia de jogo importante para nós [contra o São Paulo]. Fomos surpreendidos com essa mudança de data do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eu pessoalmente estive na CBF falando com presidente Ednaldo, foi esclarecido, mandamos requerimento assim que saíram as notícias sobre essa possível mudança. Não fomos consultados antes, mando de jogo seria nosso, nós que deveríamos tentar de alguma forma [mudar] e não fizemos".

Corinthians foi desrespeitado. Queria entender qual o motivo da mudança, de quarta para domingo, da antecipação de domingo para quinta do Brasileiro. Nos dê uma justificativa dessa mudança. Corinthians jamais quer ser beneficiado, mas jamais vai aceitar que outros sejam. Augusto Melo, presidente do Corinthians

Corinthians prejudicado: "Queremos que se cumpra o regulamento da Fifa e da CBF, e o Corinthians não vai admitir esse tipo de coisa. Temos pacote de torcedores, toda uma logística pronta. O Corinthians está em três competições, não podemos ser prejudicados. Temos um planejamento para isso. O próprio treinador do Flamengo deu entrevista criticando o diretor de competições da CBF, falando que essa mudança e datas estava prejudicando os clubes e os próprios atletas".

Desrespeito: "Assim como o Corinthians vai respeitar, gostaríamos que a CBF respeitasse seu regulamento. Por minutos, Memphis não foi inscrito na Copa do Brasil, nós respeitamos e agora não estamos sendo respeitados. O Corinthians não é brincadeira, e isso não acaba por aqui".

Mudança de data

Os jogos de ida da Copa do Brasil serão disputados na próxima quarta-feira (2). Atlético-MG e Vasco se enfrentam às 19h15 (de Brasília), e Flamengo e Corinthians entram em campo às 21h45.

Os duelos de volta serão disputados no final de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Vasco x Atlético-MG será no dia 19, às 18h30. Corinthians x Flamengo, será no dia 20, às 16h.

As partidas decisivas dos confrontos estavam previstas para o dia 17 de outubro, mas foram alteradas. A CBF alegou que precisou fazer a mudança após a divulgação do calendário das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana.

A CBF também citou a Data Fifa. A entidade afirmou que uma das razões foi o fato dos jogos entre seleções irem até o dia 15 de outubro, dois dias antes da previsão anterior para os duelos de volta da Copa do Brasil.

Flamengo e Atlético-MG haviam pedido alteração nas datas. Corinthians e Vasco, respectivamente, haviam se mostrado contra às solicitações, inicialmente. A CBF informou que ouviu todas as partes envolvidas.

Os jogos dos semifinalistas no Brasileirão durante os dias 19 e 20 de outubro foram antecipados. Eles serão colocados nos dias 16 e 17 de outubro.