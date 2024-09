Lanterna Atlético-GO vence o Fluminense, e torcida grita 'segunda divisão'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Atlético-GO venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (29), pela 28ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, foi marcado por Janderson.

Por enfrentar o lanterna, o Fluminense perdeu uma chance de sair da zona de rebaixamento.

O tricolor ficou nos 27 pontos, um atrás do Vitória — que ainda joga nesta rodada. Já o Atlético-GO chegou a 21 pontos.

A torcida do Atlético-GO provocou o Fluminense, gritando "ão, ão, ão, segunda divisão".

O Fluminense mantém a incômoda marca de não vencer o Atlético-GO desde 2020. Agora, são oito jogos um empate e sete derrotas no período.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro, quinta-feira (3), no Maracanã, às 21h30. Será o reencontro com Fernando Diniz.

Já o Atlético-GO, também na quinta-feira, às 19h, visita o Criciúma.

Falsa primeira impressão tricolor

No primeiro tempo, o Fluminense deu falsa esperança ao torcedor de que teria uma postura interessante e agressiva no ataque.

A subida mais promissora ao ataque foi em uma jogada de Samuel Xavier pela direita, que gerou cruzamento de Arias e uma cabeçada de Keno, à esquerda de Ronaldo.

No geral, a produção ofensiva do Flu foi muito pobre, mesmo recorrendo ao quarteto Ganso, Keno, Arias e Cano — memórias de um título de Libertadores. Só memórias, porque a realidade foi de zero chutes em direção ao gol.

Não demorou para que o Atlético-GO tomasse o controle do jogo. Bolas pelo alto, chutes de fora da área e muito trabalho e perigo para Fábio. Se não foi o goleiro, foi a trave.

O gol anulado

O Atlético-GO chegou a abrir o placar aos 23 minutos, depois de a bola sobrar na área para o zagueiro Alix Vinícius.

Mas a jogada foi revisada. Demorou cerca de quatro minutos, mas a arbitragem detectou um ligeiro impedimento de Baralhas na jogada. Foi no pé com pé essa. O Flu escapou por pouco.

Era para vermelho?!

Pouco depois, uma decisão mais controversa da arbitragem.

A entrada de Keno em Baralhas foi com a sola, na altura da canela. O árbitro, no entanto, interpretou que era jogada para amarelo. O VAR não chamou para correção.

Pode ter contribuído para Keno permanecer o jogo o fato de ter recolhido a perna. No jargão da arbitragem, deu para perceber contato pleno na perna, mas não com intensidade que pudesse, pela visão do árbitro, gerar o vermelho. O Atlético-GO reclamou, claro.

Entrada de Keno, do Fluminense, sobre Baralhas, do Atlético-GO Imagem: Reprodução

"Keno pegou só meu tornozelo, sei que foi sem querer, mas pegou", disse Baralhas, na saída de campo.

Keno viria a ser substituído no intervalo, até porque cometeu outra falta — mas escapou de cartão.

Jogo mais aberto

Para o segundo tempo, a tentativa de Mano Menezes para corrigir o Flu foi sacar Keno e colocar Serna. Além disso, inverteu o lado de Arias, deixando o colombiano pela direita.

Em sete minutos, o Flu conseguiu duas finalizações em direção ao gol. A primeira, uma cabeçada fraca de Cano. A segunda, um chute mais venenoso de Bernal de fora da área, que Ronaldo defendeu do jeito que deu.

O Atlético-GO continuou com suas estocadas perigosas. Quando não errou a mira, parou em Fábio, com atuação muito segura.

No lado do Flu, duas chances claras se destacaram, ambas envolvendo Cano. Na primeira, ele aproveitou um corta-luz de Arias para finalizar. Mas houve um desvio sutil e providencial do zagueiro. Na segunda, a batida cruzada achou Serna. No susto, a bola foi na trave.

Outra anulação? Nada disso

Depois de muito lá e cá, o Atlético-GO conseguiu balançar as redes aos 38 minutos do segundo tempo.

Mas não sem que houvesse tensão e espera pelo VAR. A jogada chegou a ser anulada, porque o assistente tinha apontado que a bola saíra pela linha de fundo antes do passe de Jean Carlos.

Lance muito complicado. Só com o frame do VAR foi possível ver que uma pontinha da circunferência da bola ainda estava sobre a linha. Prêmio para Janderson, que acertou o chute na área — desta vez, sem defesa para Fábio.

Câmera usada pelo VAR para validar jogada de gol do Atlético-GO sobre o Fluminense Imagem: Reprodução/Globo

Aí, veio a provocação até irônica da torcida do Atlético-GO. A galera gritou "segunda divisão" para o Flu. Segundo a TV Globo, Mano Menezes rebateu, com gestos, como se dissesse: Vocês e nós, abraçados.

Pelo que se viu em campo, a chance é enorme de acontecer isso mesmo.

No minuto final da partida, Cano e o auxiliar Sidnei Lobo foram expulsos pelo lado do Fluminense. O motivo? Reclamaram muito, com celular e tudo, usando uma imagem que supostamente mostraria que a bola não saiu. O VAR teve conclusão diferente. Jogadores e comissão técnica não podem usar equipamento eletrônico para questionar a arbitragem no campo.

Ficha técnica

Atlético-GO 1 x 0 Fluminense

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Hora: 29/9/2024, às 16h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Cartões amarelos: Keno, Diogo Barbosa (FLU);

Cartão vermelho: Cano, no banco (FLU)

Gol: Janderson, 38'/2ºT (1-0)

Atletico-GO: Ronaldo, Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Baralhas e Rhaldney (Jean Carlos); Lacava (Derek), Janderson (Gonzalo Freitas) e Hurtado (Shaylon). Técnico: Umberto Louzer.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Facundo Bernal (Victor Hugo), Martinelli (Lima) e Ganso (Marquinhos); Arias, Keno (Serna) e Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.