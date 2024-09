Artur Jorge reconhece que Botafogo deixou a desejar contra o Grêmio

O Botafogo ficou no 0 a 0 com o Grêmio, neste sábado, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube carioca viu o Palmeiras se aproximar na tabela de classificação. O técnico Artur Jorge reconheceu em coletiva de imprensa que o time deixou a desejar contra o Tricolor Gaúcho.

"A análise é em função do resultado e é dizer que, naturalmente, não estamos satisfeitos, em face àquilo que era a nossa expectativa, mas também temos de admitir que não tivemos um dia muito bom, a verdade é essa. Eu diria que no jogo todo em si criamos poucas situações de gol e finalizamos poucas jogadas que conseguimos criar, tivemos posse de bola muito passiva, com pouco ataque à baliza. Há dias assim, temos que admitir que não foi um bom dia para nós. Temos de virar a página rapidamente porque essa não é a identidade mais característica deste Botafogo", iniciou o técnico.

"Temos de entender que há momentos assim, podemos vir a ter ainda nestes últimos dez jogos que faltam, mas a verdade é que não temos ninguém à frente. Portanto, temos de retirar aquilo que é possível retirar deste jogo, mas a verdade é que não foi um jogo muito construído da nossa parte. Temos de ter exatamente essa humildade de poder reconhecer. Podemos falar de muitos contextos, mas não. Vamos falar sobre nós e assumir que não foi um jogo à imagem daquilo que nós costumamos ser como Botafogo", completou Artur Jorge.

O Botafogo pouco criou e se viu em dificuldades no primeiro tempo. Na etapa final, o clube carioca teve mais volume, mas faltou inspiração para criar mais chances e superar a barreira do Grêmio. Assim, amargou um 0 a 0 em Brasília.

Como o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 2 a 1, neste sábado, a vantagem do Botafogo caiu. Agora, o Glorioso tem um ponto a mais em relação ao rival paulista no Campeonato Brasileiro.

O líder Botafogo volta a campo no sábado, quando visita o Athletico-PR, às 16h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.