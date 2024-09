Após sete meses no DM, Jhonson retorna aos gramados e ajuda Corinthians no Paulista feminino

A atacante Jhonson, de apenas 18 anos, passou cerca de sete meses se recuperando de lesão no menisco do joelho esquerdo. Após o longo tempo de reabilitação, a jovem promessa do Corinthians retornou aos gramados e foi figura importante na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista feminino.

Jhonson anotou um hat-trick na goleada por 5 a 0 contra o Marília na última quarta-feira e marcou um gol na vitória pelo mesmo placar diante do São José, neste domingo. Com quatro tentos em dois compromissos, a jovem celebra o novo momento na carreira após meses complicados de recuperação.

"Desde a minha lesão eu tenho trabalhado muito, 100% focada para poder voltar o quanto antes e estar preparada para esses momentos. Agora, é continuar com essa mesma intensidade, porque temos objetivos grandes pela frente", disse Jhonson.

Mesmo jovem, a atacante vem sofrendo com problemas físicos. Em 2023, a jogadora teve problema semelhante no joelho direito e foi ausência dos gramados por seis meses.

Integrada ao profissional e com a confiança da comissão técnica, a promessa corintiana se torna uma nova arma para o mata-mata do Paulistão da modalidade.

Na semifinal, o Corinthians vai reeditar a final do Brasileiro contra o São Paulo. Como teve a melhor a melhor campanha na primeira fase, o Timão vai decidir a eliminatória em seus domínios.