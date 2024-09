Análise: Santos faz o mínimo para vencer o Operário e fica cada vez mais próximo do acesso

Por Iúri Medeiros

O Santos venceu o Operário-PR por 1 a 0 no último sábado, na Vila Viva Sorte, e não precisou se esforçar muito para isso. A equipe abriu o placar no primeiro tempo e pouco sofreu para administrar a vantagem no restante da partida. Assim, a equipe comandada por Fábio Carille fica cada vez mais próxima do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

O tento santista teve bonita construção ofensiva, com Giuliano e Wendel Silva tabelando por dentro, e Guilherme sendo acionado pela esquerda. O camisa 20 concluiu o cruzamento do ponta aproveitando uma de suas principais características: a infiltração.

Somando os dois tempos de jogo, o Operário finalizou apenas oito vezes, sendo que nenhum arremate foi considerado uma grande chance segundo a plataforma Sofascore. O Peixe, por sua vez, chutou 17 vezes e fez o goleiro adversário trabalhar em seis oportunidades.

Individualmente, o volante João Schmidt teve grande atuação recuperando bolas e direcionando a construção ofensiva da equipe. Wendel Silva novamente se destacou gerando apoio por dentro e dialogando com os outros atletas do sistema ofensivo.

Guilherme, como é habitual, foi a principal válvula de escape da equipe, com jogadas em velocidade pela esquerda. Já a dupla de zaga, formada por Gil e Jair, foi segura em praticamente todas as ações.

Com o triunfo, o Santos assumiu a liderança momentânea da Série B, com 53 pontos. A sequência de quatro vitórias e um empate na competição leva a crer que o acesso do Peixe é apenas questão de tempo.

Resta saber se será como campeão ou não.