5 motivos para crer na vitória do São Paulo contra o Corinthians

O São Paulo tenta superar a eliminação da Libertadores da América diante do Botafogo no clássico deste domingo contra o Corinthians, pelo Brasileirão. O Tricolor conta com alguns fatores favoráveis que podem ajudar no duelo que acontecerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

1-Torcida favorável



Apesar de atuar longe de sua casa, o estádio do Morumbis, o São Paulo vai contar com torcida única no duelo. Apenas são-paulino estarão no palco do Majestoso.

2-Desespero do rival na tabela



O São Paulo pode tentar tirar proveito da situação delicada do Corinthians no Brasileirão. O rival do Tricolor integra a zona de rebaixamento e precisa desesperadamente da vitória para sair das últimas colocações.

3-Desejo de voltar à Libertadores



A grande motivação do São Paulo para o fim do ano é a vaga na Libertadores de 2025, já que o título do Brasileirão está distante. Em quinto lugar neste momento, o time deve buscar o G4 do Brasileirão para conseguir a vaga direta na competição sul-americana.

4-Boa fase contra o rival



O São Paulo tem ao seu favor um retrospecto positivo diante do Corinthians. O Tricolor não perde para o adversário há quatro jogos.

5-Ataque positivo no clássico



Além da invencibilidade, o São Paulo conta com seu ataque inspirado nos últimos duelos contra o Corinthians. São 12 jogos seguidos do Tricolor balançando as redes do grande rival.