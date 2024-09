5 motivos para crer na vitória do Corinthians contra o São Paulo

O Corinthians chega para o clássico contra o São Paulo esbanjando confiança. Os últimos resultados confirmaram o crescimento da equipe comandada pelo técnico Ramón Diaz. O jogo deste domingo diante do rival é fundamental para o Timão na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Veja os motivos que podem favorecer os corintianos no duelo.

1-Jogo longe do Morumbis



O São Paulo optou por não mandar o clássico em seu estádio, devido a compromissos comerciais. O jogo está marcado para o estádio Mané Garrincha, em Brasília.

2-queda de rendimento do rival



O São Paulo demonstrado uma queda nas últimas semanas e venceu apenas um dos últimos sete jogos, além de lamentar as recentes eliminações na Copa do Brasil e Libertadores da América.

3-Crescimento do time na temporada



Por outro lado, o Corinthians melhorou de desempenho e venceu os últimos três jogos. Mesmo em situação delicada no Brasileirão, o time disputará as semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

4-Efeito Depay



A chegada de Memphis Depay trouxe uma nova energia para o Corinthians. O astro ainda está em busca de sua melhor forma física, mas tem contribuído positivamente nos bastidores e sido elogiado por sua postura.

5-Grande fase de Romero



O paraguaio Romero cresceu de rendimento com a camisa corintiana. Nos últimos seis jogos, o atacante marcou cinco gols e virou a grande opção ofensiva da equipe.