Zubeldía comanda treino tático, e São Paulo fecha preparação para o Majestoso; veja provável time

O São Paulo está preparado para o Majestoso. O elenco tricolor finalizou a preparação para o clássico contra o Corinthians na manhã deste sábado. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores iniciaram os trabalhos no CT da Barra Funda com exercícios de aquecimento e mobilidade com a preparação física. Em seguida, o técnico Luis Zubeldía orientou um trabalho tático, simulou situações de jogo e aprimorou as cobranças de bolas paradas.

O treinador argentino também organizou um treino técnico em campo reduzido para uma parte do grupo. Por fim, os atletas ainda realizaram uma atividade complementar de finalizações. O elenco viaja a Brasília na tarde deste sábado.

Para o confronto diante do Corinthians, o São Paulo terá as ausências certas de Michel Araújo (lesão no ligamento colateral medial na região), Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda), Alisson (cirurgia no tornozelo direito) e Patryck (fratura na clavícula direita).

Além disso, Zubeldía também não poderá contar com o meio-campista Rodrigo Nestor. O jogador recebeu o terceiro amarelo na última rodada do torneio e terá que cumprir suspensão. Já Ferreira avançou na recuperação de lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda, mas é dúvida.

Assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.

O São Paulo chega em baixa para o Majestoso em Brasília. O Tricolor amargou eliminação da Copa Libertadores no meio de semana ao perder nos pênaltis para o Botafogo e, no Brasileirão, vem de uma derrota para o Internacional, em casa, por 3 a 1.

A equipe do Morumbi vai em busca da vitória para, quem sabe, entrar no G4 da Série A ao fim desta rodada. Neste momento, o time paulista aparece na quarta colocação, com 44 pontos.