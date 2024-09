Yuri renasce como garçom no Corinthians e vive melhor momento sob comando de Ramón

O atacante Yuri Alberto vive um bom momento com a camisa do Corinthians. Antes criticado pela torcida, o atleta de 23 anos deu a volta por cima e se tornou peça-chave do time comandado por Ramón Díaz.

A temporada de Yuri tem sido marcada por altos e baixos. O jogador iniciou 2024 em baixa, com Mano Menezes, que chegou a questioná-lo se ele era "burro" durante uma partida pelo Campeonato Paulista. O atacante, porém, superou a má fase e embalou após a chegada de António Oliveira.

Com o português à frente da equipe, o atacante anotou 13 gols e disparou na artilharia do Corinthians. Entretanto, os números caíram após a demissão de António e, consequentemente, a vinda de Ramón Díaz.

O jogador chegou a ficar um tempo afastado por conta de uma cirurgia para retirada de vesícula. Porém, quando teve oportunidades, não rendeu.

Yuri Alberto soma apenas três gols marcados em 12 jogos disputados com Ramón à beira do gramado. O atacante, no entanto, renasceu e voltou a ser importante para a equipe de outra forma: como garçom.

Num recorte recente, o camisa 9 distribuiu três assistências nas últimas cinco partidas do Corinthians. Ao todo, ele já deu seis passes para gol nesta temporada e está perto de superar a marca do ano passando, quando concedeu sete.

Em meio à briga contra o rebaixamento no Brasileiro, Yuri virou uma arma da equipe para o clássico de domingo, no Estádio Mané Garrincha, contra o São Paulo. O Majestoso em Brasília está agendado para as 16h (de Brasília), válido pela 28ª rodada da Série A.

O time de Ramón Díaz ganhou do Atlético-GO na rodada passada, por 3 a 0, na Neo Química Arena, mas permanece na zona de rebaixamento do torneio. O Corinthians é o 17º colocado, com 28 pontos.