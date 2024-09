Weverton destaca sequência do Palmeiras e projeta jogo contra 'confiante' Atlético-MG

O Palmeiras entra em campo neste sábado tentando buscar sua sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Alviverde duela com o Atlético-MG, pela 28ª rodada da competição. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

O goleiro Weverton destacou o momento que o time comandado por Abel Ferreira vive na competição. O clube ocupa o segundo lugar, com 53 pontos, três atrás do Botafogo. O camisa 21 valorizou o período de preparação e citou a felicidade do grupo pelo momento.

"A gente vem atravessando um bom momento dentro da competição. Eu acho que todas essas semanas que tivemos para trabalhar também trazem competitividade dentro da equipe. A gente vê treinos muito competitivos, com todo mundo querendo jogar, todo mundo querendo fazer o seu melhor e poder ajudar a equipe. Em quase todos os jogos, quem entra depois dá conta do recado também, seja para vencer um jogo ou segurar um resultado. Temos nos preparado bem, colhido os frutos disso dentro dos jogos, feito jogos consistentes, jogos realmente com a cara do Palmeiras e as vitórias estão vindo. Estamos felizes com o nosso momento", disse o arqueiro.

Do outro lado, o Atlético-MG está em nono lugar, com 36 pontos e vem de uma vitória sobre o Red Bull Bragantino. Enquanto tenta subir na tabela do Brasileiro, o Galo conquistou a vaga nas semifinais da Libertadores depois de bater o Fluminense, por 2 a 0. O goleiro palmeirense citou a confiança do rival, mas vê o Verdão bem preparado para o confronto.

"A gente sabe o quanto é grande essa competição, a Libertadores, ela ajuda nas outras, traz ânimo, disposição, mas também traz cansaço. O Atlético-MG é uma equipe que está disputando três competições, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro, competiu quarta-feira, já vai competir de novo no sábado e tem competição de novo no meio da semana. Então, com certeza a equipe deles está confiante por tudo o que está vivendo, tem grandes jogadores e a gente tem de impor nosso jogo, fazer o que for preciso, focar nas nossas tarefas. Estamos bem preparados e temos certeza de que vamos fazer um grande jogo, nosso objetivo é sempre sair com a vitória", declarou.

Dentro do campo, os atletas receberão forte apoio da torcida, que esgotou os ingressos para o jogo. No último compromisso em Campinas, o Palmeiras goleou o Cuiabá, por 5 a 0, há quatro rodadas. Na oportunidade, 16.566 torcedores marcaram presença no estádio.

"Realmente, fomos muito bem recebidos pelo torcedor em Campinas. Era um momento ainda difícil, pois vínhamos de eliminação. A forma com que a gente foi recebido, como a torcida nos apoiou, foi muito importante. Começamos bem o jogo, fizemos os gols e isso nos deu tranquilidade. Então, a gente espera que o torcedor outra vez possa encher o Brinco de Ouro, possa nos apoiar, nos receber bem novamente e nos incentivar para buscarmos mais uma vitória, que seria muito importante para o nosso campeonato. Tenho certeza de que o torcedor vai encher o estádio, nos ajudar muito e que possamos ter mais um sábado feliz", finalizou.